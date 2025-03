'Otro viernes de locos': tráiler oficial, fecha de estreno, reparto y todo lo que debes saber de la película de Disney

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Más de 20 años han pasado desde el estreno de la adaptación dirigida por Mark Waters, y los fans no pueden esperar por más detalles sobre la secuela. Desde el regreso de miembros del elenco hasta las locaciones de rodaje, esto es lo que sabemos sobre la secuela de Viernes de locos.

¿De qué trata Otro viernes de locos?

La trama de Freakier Friday, u Otro viernes de locos -por su nombre en español-, seguirá explorando el concepto de cambio de cuerpos, pero con un giro fresco y acorde a los tiempos actuales. Lohan y Curtis, ahora en diferentes etapas de sus vidas, se verán nuevamente enfrentadas a este intercambio inesperado, lo que las obligará a comprender mejor sus roles en la familia desde una nueva perspectiva.

Otro viernes de locos presenta un giro multigeneracional, ya que la película retoma la historia muchos años después del intercambio de cuerpos entre Tess y Anna. Anna (Lindsay Lohan) tiene una hija y una futura hijastra. Tess (Jamie Lee Curtis) y Anna enfrentan los desafíos que conlleva la fusión de dos familias y descubren que, en efecto, un rayo podría caer dos veces.

El tráiler revela que esta vez se trata de un intercambio de cuerpos entre cuatro personas, ya que las cuatro despiertan en cuerpos diferentes. Con humor, emociones y reflexiones sobre las relaciones familiares, esta secuela promete capturar la magia de la original mientras introduce nuevos elementos que harán de la película una experiencia entretenida para nuevas generaciones y nostálgicos por igual.

El tráiler de Otro viernes de locos

¿Cuál es el reparto de Otro viernes de locos?

Lindsay Lohan (Anna Coleman) Jamie Lee Curtis (Tess Coleman) Mark Harmon (Ryan) Chad Michael Murray (Jake) Christina Vidal Mitchell (Maddie) Haley Hudson (Peg) Stephen Tobolowsky (Elton Bates) Rosalind Chao (Pei-Pei) Lucille Soong (madre de Pei-Pei) Julia Butters Manny Jacinto Maitreyi Ramakrishnan Sophia Hammons.

¿Cuándo es la fecha de estreno de Otro viernes de locos?

Disney confirmó que Otro viernes de locos llegará a los cines el 7 de agosto de 2025.

¿Qué se sabe sobre Otro viernes de locos?

La dirección de Otro viernes de locos está en manos de Nisha Ganatra, reconocida por su trabajo en Late Night (2019) y The High Note (2020). En televisión, ha dirigido episodios de And Just Like That, lo que la convierte en una elección ideal para esta película.

El guion corre a cargo de Jordan Weiss, escritora de varios episodios de Harley Quinn y del filme Sweethearts. En la producción, participan Andrew Gunn, responsable de la película original, Kristin Burr, con experiencia en proyectos de Disney, y las propias Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, quienes también asumen un rol como productoras de esta esperada secuela.

