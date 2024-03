Lindsay Lohan asegura que dejó Hollywood por culpa de los paparazzi: "Era algo molesto"

Lindsay Lohan se sinceró sobre su alejamiento de la actuación por más de una década. La icónica actriz de Mean Girls (2004) reveló que el motivo principal para dejar Hollywood por tantos años fue la intrusión de los paparazzi que, de acuerdo con la también cantante estadounidense, afectó su vida profesional y personal hasta el punto de “querer desaparecer”.

Fue durante una entrevista con el medio digital Bustle, publicada en YouTube este jueves 14 de marzo, que Lindsay Lohan recordó por qué ya no toleró más las acciones de los medios de comunicación de espectáculos en su carrera como actriz.

"Siento que parte (de mi trabajo) quedó eclipsado por los paparazzi y todo ese tipo de cosas cuando era más joven, y eso es algo molesto. Ojalá esa parte no hubiera ocurrido", declaró la intérprete de Cady Heron en la primera película de Chicas pesadas.

Seguidamente, la actriz, quien debutó a los 11 años como una estrella infantil de Disney, añadió: “Siento que esas acciones tomaron vida propia. Por eso quise desaparecer. Me dije: ‘A menos que no haya una historia aquí, no se van a centrar solo en mi trabajo’”.

Aparte Chicas pesadas, Lindsay Lohan estuvo en recordadas películas como: Juego de gemelas, Atrapados en un ascensor, Viernes de locos, Golpe de suerte, Herbie a toda marcha, entre otras.

Lindsay Lohan evita a los medios de espectáculos

En otro momento, Lindsay Lohan lamentó que en los inicios de su carrera las redes sociales no hayan tenido el impacto que tienen ahora donde puede defenderse de cualquier señalamiento al instante. Además, confesó que evita leer las revistas y medios de espectáculos al no encontrarle “un sentido” a su contenido.

“Las redes sociales son tan diferentes ahora que cuando yo era más joven. Ahora, todo el mundo tiene el control de su propia historia. No le presto mucha atención (a los tabloides de espectáculos). Tampoco leo las cosas que salen porque sé cómo funciona, así que no tiene sentido. Y si te sumerges en esas cosas, te pierdes, y pueden afectarte mucho”, expresó.

Lindsay Lohan regresó a la actuación con Netflix el 2022

Lindsay Lohan regresó a la actuación el 2022 con su papel de Sierra Belmont en la exitosa comedia de Netflix, Falling for Christmas, o Navidad de golpe, junto con los actores: Chord Overstreet (Jake Russell), George Young (Tad Fairchild), y Jack Wagner (Beauregard Belmont).

Del mismo modo, la actriz apareció en el adelanto de Irish Wish, otra comedia de Netflix donde interpreta a Maddie, una joven que cambia de vida para estar con Paul Kennedy (Alexander Vlahos), pero que luego se da cuenta que su verdadera alma gemela es un fotógrafo irlandés (Ed Speelers) a quien conoció en un autobús.

Lindsay Lohan regresó a la actuación con la comedia de Netflix, 'Falling for Christmas'.Fuente: Netflix

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis