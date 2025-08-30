Últimas Noticias
‘Volver al Futuro’ regresa a los cines por su 40 aniversario

‘Volver al Futuro’ se ha convertido en un filme de culto para los amantes del cine de ciencia ficción.
‘Volver al Futuro’ se ha convertido en un filme de culto para los amantes del cine de ciencia ficción. | Fuente: Universal Pictures
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El clásico de ciencia ficción será reestrenado en cines en octubre próximo.

Marty McFly y el ‘Doc’ Emmett Brown están de regreso. El clásico de ciencia ficción Back to the Future (Volver al Futuro, por estos lares) será relanzado en el cine para celebrar su 40 aniversario.

En un comunicado, Universal Pictures confirmó que el filme será remasterizado y reestrenado en Dolby Cinema, 4DX y D-Box, “ofreciendo a los fans la oportunidad de experimentar la magnitud y el espectáculo de la película en los formatos más inmersivos hasta la fecha”.

El filme será estrenado en Estados Unidos el próximo 31 de octubre, según se aprecia en el tráiler publicado por la compañía.

Volver al Futuro es una de las películas más emblemáticas del último medio siglo”, destacó Jim Orr, representante de Universal Pictures. “El ingenio, la magia y la originalísima narrativa de la película siguen cautivando a públicos de todas las edades”, agregó.

Aparte del reestreno en cine, se tiene previsto lanzar un nuevo boxset de la trilogía de Volver al Futuro en formato 4K, que incluirá “más de 90 minutos de material adicional totalmente nuevo”.

Estrenada en julio de 1985, Volver al Futuro se ha vuelto una película de culto para los amantes del cine de ciencia ficción. Dirigida por Robert Zemeckis, con un presupuesto de aproximadamente 19 millones de dólares; el filme se convirtió en un auténtico éxito de taquilla, recaudando casi $ 389 millones alrededor del orbe.

