¿Fue solo publicidad?: aseguran que el romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson nunca existió

Durante la promoción de la película Y dónde está el policía (The Naked Gun, en inglés), Pamela Anderson y Liam Neeson acapararon titulares debido a los rumores de un romance que habría ido más allá de la ficción. Sin embargo, según reveló TMZ, todo habría sido parte de una estrategia de relaciones públicas.

De acuerdo con fuentes del citado medio, la idea de mostrar una relación entre ambos actores surgió de sus equipos de relaciones públicas y de la compañía Paramount durante el rodaje de la comedia.

De hecho, se dice que Pamela y Liam ni siquiera se vieron desde que terminaron las grabaciones en junio de 2024 hasta el inicio de la gira promocional, más de un año después, en julio de 2025.

Sin respuesta oficial

Según se supo, el truco consistió en que Pamela dijera que le horneaba muffins y pan a Liam, algo que él mencionó en entrevistas previas al estreno de la película.

Las fuentes de TMZ también aseguran que la actriz de Baywatch y el protagonista de Busqueda implacable nunca tuvieron encuentros o cenas a solas; cuando compartieron mesa, siempre había asistentes presentes.

Para avivar aún más los rumores de romance, durante su gira promocional por Europa los actores recrearon la icónica escena de Jack y Rose en la proa del Titanic.

"Siempre hubo química mientras filmaban, y su amistad evolucionó naturalmente hacia algo más", dijo en ese momento una fuente al medio Us Weekly.

En otro evento promocional, las estrellas de Hollywood también escenificaron un beso apasionado frente a las cámaras.

El medio intentó obtener declaraciones de sus representantes, pero hasta el momento ninguno se ha pronunciado al respecto.

Una estrategia que funcionó en taquilla

A finales de julio, durante una entrevista para el programa Today, se les preguntó directamente por dichos rumores. "Mucha gente en Internet está hablando de esta historia de amor en desarrollo", dijo el presentador Craig Melvin antes de mostrar imágenes de los actores simulando besarse. Anderson también le dio un beso en la mejilla a Neeson en el estreno en Londres, realizado el 22 de julio.

"Ambos están solteros ahora mismo. Hay una química evidente en toda esta película. ¿Son pareja?", insistió Melvin. "No entiendo la pregunta", respondió Pamela, mientras que Neeson comentó: "No había conocido a Pamela antes. Nos conocimos en el set y descubrimos que teníamos una química maravillosa... como actores".

Luego añadió: "Solo pensé: 'Esto está bien, no lo forcemos, dejemos que respire'. Y eso hicimos... Es divertido, y estar con esta mujer es un placer. En serio. Cada día fue una alegría".

Verdad o no, lo cierto es que Y dónde está el policía recaudó más de 89 millones de dólares en todo el mundo, frente a un presupuesto de 42 millones.

"Olvídense de la historia de amor, esto siempre fue solo una receta para llenar las salas de cine. ¡Y hay que admitir que funcionó!", mencionó TMZ en su artículo.