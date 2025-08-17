‘Superman’ en streaming: cuándo y dónde ver online la película con David Corenswet que reinicia el Universo DC

La película dirigida por James Gunn ya es un éxito mundial en taquilla y prepara su llegada al streaming antes del estreno de la temporada 2 de Peacemaker.
Los cómics cobran vida con el estreno de Superman, la primera gran apuesta de James Gunn como director y arquitecto de esta renovada franquicia. La película, protagonizada por David Corenswet en el papel del Hombre de Acero, se estrenó en cines de Latinoamérica el pasado 10 de julio, y combina acción, humor y espectacularidad visual con un enfoque más humano del icónico superhéroe.
Superman estará disponible en plataformas digitales bajo la modalidad PVOD a mediados de agosto, poco más de un mes después de su debut en cines. Distribuida por Warner Bros. y DC Studios, la película ya se posiciona como uno de los mayores éxitos de 2025, acumulando 595 millones de dólares en la taquilla mundial y ubicándose entre los siete estrenos más vistos del año.
¿Por qué Superman llega tan pronto al streaming?
Sobre esta estrategia, Gunn explicó en entrevista con ScreenRant que el estreno digital anticipado de Superman responde al calendario de lanzamientos de Peacemaker. “Hubo muchas cosas que escapaban de nuestro control. Al final del día, quería que todos los que quisieran ver Superman pudieran hacerlo, incluso quienes no llegaron al cine antes de Peacemaker”, señaló el director.
Este título marca el punto de partida del nuevo Universo DC. La historia de Superman está directamente conectada con la temporada 2 de Peacemaker, serie encabezada por John Cena, y algunos personajes introducidos en la cinta —como Hawkgirl (Isabela Merced) y Guy Gardner (Nathan Fillion)— tendrán continuidad en la serie.
¿De qué trata Superman?
Superman (David Corenswet) enfrenta tensiones tanto internacionales como internas. Su papel como protector de la humanidad comienza a ser cuestionado, lo que deja el camino abierto para que Lex Luthor (Nicholas Hoult), un ambicioso magnate tecnológico, ponga en marcha un plan para eliminarlo a toda costa. Pero no está solo: la periodista del Daily Planet, Lois Lane (Rachel Brosnahan), un grupo de metahumanos y su leal perro Krypto estarán a su lado para ayudarlo.
¿Quiénes actúan en Superman?
El elenco principal incluye a:
- David Corenswet como Superman
- Rachel Brosnahan como Lois Lane
- Nicholas Hoult como Lex Luthor
- Skyler Gisondo como Jimmy Olsen
- Sara Sampaio como Eve Teschmacher
- Nathan Fillion como Guy Gardner
- Isabela Merced como Hawkgirl
- Edi Gathegi como Mr. Terrific
- Anthony Carrigan como Metamorpho
- María Gabriela de Faría como The Engineer
- Mikaela Hoover como Cat Grant
- Christopher McDonald como Ron Troupe
- Beck Bennett como Steve Lombard
- Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent
¿Qué dijo la crítica sobre Superman?
En Rotten Tomatoes, el sitio web que recopila reseñas de críticos, Superman registra un 83% de aprobación basada en 479 críticas. En tanto, Metacritic le asigna una puntuación de 68/100 sobre 58 reseñas, lo que refleja una recepción "generalmente favorable".
Alissa Wilkinson, de New York Magazine (Vulture), resalta que la cinta “deja espacio para momentos genuinamente divertidos”. Maureen Lee Lenker, de Entertainment Weekly, aplaude la química del elenco; mientras que Odie Henderson, de Boston Globe, subraya que el director “está demasiado ocupado haciéndonos pasar un buen rato”.
¿Superman tiene escenas postcréditos?
Sí. Superman incluye dos escenas adicionales tras el final de la película. La primera aparece a mitad de los créditos: una toma estática en la que vemos al héroe contemplando la Tierra junto a Krypto, un guiño directo al cómic All-Star Superman. La segunda escena muestra a Superman conversando con Mr. Terrific sobre la situación de Metrópolis, lo que deja abierta la posibilidad de que esta dupla tenga un papel clave en futuras entregas del renovado Universo DC.
¿Cuándo se estrena Superman en streaming?
La última película del Hombre de Acero llegó a los cines en julio de 2025. Un mes después, se estrenó en plataformas digitales como Amazon Prime Video, Apple TV y Fandango at Home el 15 de agosto, como antesala a la segunda temporada de Peacemaker, que se lanza el 21 de agosto en HBO Max. Por ahora, solo está disponible en Estados Unidos.