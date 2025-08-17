‘Superman’ en streaming: cuándo y dónde ver online la película con David Corenswet que reinicia el Universo DC

La película dirigida por James Gunn ya es un éxito mundial en taquilla y prepara su llegada al streaming antes del estreno de la temporada 2 de Peacemaker.

Los cómics cobran vida con el estreno de Superman, la primera gran apuesta de James Gunn como director y arquitecto de esta renovada franquicia. La película, protagonizada por David Corenswet en el papel del Hombre de Acero, se estrenó en cines de Latinoamérica el pasado 10 de julio, y combina acción, humor y espectacularidad visual con un enfoque más humano del icónico superhéroe.

Superman estará disponible en plataformas digitales bajo la modalidad PVOD a mediados de agosto, poco más de un mes después de su debut en cines. Distribuida por Warner Bros. y DC Studios, la película ya se posiciona como uno de los mayores éxitos de 2025, acumulando 595 millones de dólares en la taquilla mundial y ubicándose entre los siete estrenos más vistos del año.

Rachel Brosnahan interpreta a Lois Lane, la intrépida periodista del Daily Planet, en 'Superman' (2025).Fuente: DC Studios

¿Por qué Superman llega tan pronto al streaming?

Sobre esta estrategia, Gunn explicó en entrevista con ScreenRant que el estreno digital anticipado de Superman responde al calendario de lanzamientos de Peacemaker. “Hubo muchas cosas que escapaban de nuestro control. Al final del día, quería que todos los que quisieran ver Superman pudieran hacerlo, incluso quienes no llegaron al cine antes de Peacemaker”, señaló el director.

Este título marca el punto de partida del nuevo Universo DC. La historia de Superman está directamente conectada con la temporada 2 de Peacemaker, serie encabezada por John Cena, y algunos personajes introducidos en la cinta —como Hawkgirl (Isabela Merced) y Guy Gardner (Nathan Fillion)— tendrán continuidad en la serie.

David Corenswet debuta como Superman, mostrando una versión más humana y empática del Hombre de Acero.Fuente: DC Studios

¿De qué trata Superman?

Superman (David Corenswet) enfrenta tensiones tanto internacionales como internas. Su papel como protector de la humanidad comienza a ser cuestionado, lo que deja el camino abierto para que Lex Luthor (Nicholas Hoult), un ambicioso magnate tecnológico, ponga en marcha un plan para eliminarlo a toda costa. Pero no está solo: la periodista del Daily Planet, Lois Lane (Rachel Brosnahan), un grupo de metahumanos y su leal perro Krypto estarán a su lado para ayudarlo.

Nathan Fillion, Edi Gathegi e Isabela Merced dan vida a Guy Gardner, Mr. Terrific y Hawkgirl en 'Superman' (2025).Fuente: DC Studios

¿Quiénes actúan en Superman?

El elenco principal incluye a:

David Corenswet como Superman

como Superman Rachel Brosnahan como Lois Lane

como Lois Lane Nicholas Hoult como Lex Luthor

como Lex Luthor Skyler Gisondo como Jimmy Olsen

como Jimmy Olsen Sara Sampaio como Eve Teschmacher

como Eve Teschmacher Nathan Fillion como Guy Gardner

como Guy Gardner Isabela Merced como Hawkgirl

como Hawkgirl Edi Gathegi como Mr. Terrific

como Mr. Terrific Anthony Carrigan como Metamorpho

como Metamorpho María Gabriela de Faría como The Engineer

como The Engineer Mikaela Hoover como Cat Grant

como Jimmy Olsen Christopher McDonald como Ron Troupe

como Ron Troupe Beck Bennett como Steve Lombard

como Steve Lombard Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent

Nicholas Hoult asume el rol del icónico villano Lex Luthor en la nueva película de 'Superman'.Fuente: DC Studios

¿Qué dijo la crítica sobre Superman?

En Rotten Tomatoes, el sitio web que recopila reseñas de críticos, Superman registra un 83% de aprobación basada en 479 críticas. En tanto, Metacritic le asigna una puntuación de 68/100 sobre 58 reseñas, lo que refleja una recepción "generalmente favorable".

Alissa Wilkinson, de New York Magazine (Vulture), resalta que la cinta “deja espacio para momentos genuinamente divertidos”. Maureen Lee Lenker, de Entertainment Weekly, aplaude la química del elenco; mientras que Odie Henderson, de Boston Globe, subraya que el director “está demasiado ocupado haciéndonos pasar un buen rato”.

'Superman', dirigida por James Gunn, se estrena en cines en julio con un elenco renovado y una visión fresca del superhéroe.Fuente: DC Studios

¿Superman tiene escenas postcréditos?

Sí. Superman incluye dos escenas adicionales tras el final de la película. La primera aparece a mitad de los créditos: una toma estática en la que vemos al héroe contemplando la Tierra junto a Krypto, un guiño directo al cómic All-Star Superman. La segunda escena muestra a Superman conversando con Mr. Terrific sobre la situación de Metrópolis, lo que deja abierta la posibilidad de que esta dupla tenga un papel clave en futuras entregas del renovado Universo DC.

Krypto, el perro de Superman, se convierte en uno de los personajes clave en la nueva película dirigida por James Gunn.Fuente: DC Studios

¿Cuándo se estrena Superman en streaming?

La última película del Hombre de Acero llegó a los cines en julio de 2025. Un mes después, se estrenó en plataformas digitales como Amazon Prime Video, Apple TV y Fandango at Home el 15 de agosto, como antesala a la segunda temporada de Peacemaker, que se lanza el 21 de agosto en HBO Max. Por ahora, solo está disponible en Estados Unidos.

Mira el tráiler de Superman a continuación...

