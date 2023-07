'Wonka': así luce Timothée Chalamet en el primer tráiler oficial como el famoso chocolatero

Después de dos años de espera, por fin se lanzó el tráiler oficial de Wonka, película protagonizada por Timothée Chalamet. El actor mostrará su versatilidad en esta cinta, que llegará al cine a fines de este año.

Esta vez, Warner Bros. traerá otra versión de este proyecto, ya que se mostrará los orígenes del personaje acompañado de música y coreografía. Si bien muchos recuerdan el reboot de Johnny Depp en 2005, Chalamet se convertirá en el tercer actor en ponerse en la piel del chocolatero.

Cabe resaltar que él no es el único que destaca en Wonka, también Hugh Grant, quien será la nueva cara de los Oompa-Loompas. Los actores que completan el reparto son Olivia Colman, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Keegan-Michael Key, Jim Carter, Mathew Baynton y Tom Davis.

Wonka llegará a los cines el 15 de diciembre de este año y el encargado de dirigir esta precuela de Charlie y la fábrica de chocolates será Paul King, responsable de cintas como Paddington y Bunny and the Bull. Como coguionista, estará Simon Farnaby, con quien trabajó anteriormente en Paddington 2.

Los próximos proyectos de Timothée Chalamet

De acuerdo con el citado medio, Timothée Chalamet encarnará a Willy Wonka en una película en la que también deberá mostrar "sus habilidades para el canto y el baile con varios números musicales que aparecerán en la película".

Entre otros proyectos que se esperan del actor, de 27 años, destaca la nueva versión de la cinta de ciencia ficción, Dune, dirigida por el cineasta canadiens Denis Villeneuve, el filme The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, del director Wes Anderson, y Don't Look Up, de Adam McKay.

Recientemente, Timothée Chalamet ha venido ganándose un nombre en la industria cinematográfica tras participar en el elenco de reconocidas películas como Lady Bird, Mujercitas, entre otras. Como se recuerda, el intérprete fue nominado a un Oscar en el 2018 por su papel en Call Me by Your Name.