'Zootopia 2' domina la taquilla mundial y logra el mejor debut animado de la historia

La secuela superó todas las expectativas y se convirtió en el mayor lanzamiento global para una película animada. El nuevo filme de Disney rompió múltiples récords de taquilla alrededor del mundo.

Zootopia 2 llegó este fin de semana a los cines del mundo y se convirtió en un éxito inmediato. La película animada recaudó 156 millones de dólares en Norteamérica y alrededor de 400 millones en el extranjero, sumando 556 millones a nivel global en sus primeros días de exhibición. Con ello, se posiciona como el mayor estreno animado de todos los tiempos y el cuarto mejor debut global en la historia de Hollywood.

A casi una década del estreno de la primera entrega, Disney regresa a la vibrante metrópoli animal con una secuela que amplía este universo, introduce nuevas especies y pone a prueba la inesperada amistad entre la coneja Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y el zorro Nick Wilde (Jason Bateman), ahora convertidos en una pareja de detectives. A ellos se suma Gary De’Snake (Ke Huy Quan), un carismático y enigmático reptil que rápidamente se ha robado el cariño del público.

El sorprendente desempeño de Zootopia 2 se explica, en gran parte, por su arrasador estreno en China, donde alcanzó 272 millones de dólares, el mayor debut animado registrado en ese mercado y el segundo estreno más alto en general, solo por detrás de Avengers: Endgame en 2019. También se trata del mayor lanzamiento de un título de Hollywood en el país asiático desde mayo de 2021.

Los récords que rompe Zootopia 2

Pero el fenómeno no termina ahí. A medida que avanzaba el fin de semana, la película fue sumando un récord tras otro, hasta consolidarse como el mayor debut global de 2025. También se convirtió en la secuela animada con el mejor estreno mundial de la historia y en el lanzamiento más grande que Disney haya conseguido jamás con una película animada.

En Estados Unidos, el impacto fue similar: Zootopia 2 protagonizó el segundo mejor fin de semana de Acción de Gracias de todos los tiempos, quedando únicamente por detrás de Moana 2, que el año pasado había marcado un hito con 225,1 millones de dólares recaudados en sus primeros cinco días en cines.

'Zootopia 2' sigue a Judy y Nick en nuevas aventuras, con nuevos aliados y amenazas dentro de la ciudad.Fuente: Walt Disney Animation Studios

¿Cómo le fue a Zootopia 2 en Perú?

En Perú, la película también se convirtió en un fenómeno. Según el especialista en cine Maykoll Calderón, Zootopia 2 lideró la taquilla en su estreno, desplazando a Chavín de Huántar, la producción peruana favorita del año, y dejando a Depredador: Tierras Salvajes en la tercera posición. Cierran el top 5 Nada es lo que parece 3 y Wicked Por Siempre, la segunda entrega del musical protagonizado por Cynthia Erivo y Ariana Grande.

La secuela de Zootopia llevó 96 mil espectadores a los cines peruanos en su debut, lo que representa el 74% del total de entradas vendidas el jueves 27 de noviembre. Con ello, supera en convocatoria a la primera película, que había atraído a más de 78 mil asistentes en su estreno en 2016.

Mira el tráiler de Zootopia 2 a continuación...

