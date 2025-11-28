¿‘Zootopia 2’ es mejor que la primera? Esto dice la crítica de la esperada película de Disney

Previo al estreno de Zootopia 2 en cines, la prensa especializada tuvo la oportunidad de ver la continuación de la historia entre Judy Hopps y Nick Wilde.

Muchos han tenido comentarios positivos sobre esta secuela: en general, la mayoría de apuntes afirmativos son en cuanto a la trama; sin embargo, no están de acuerdo del todo con algunas partes del largometraje.

¿De qué trata Zootopia 2?

“Los inspectores de policía Judy Hopps y Nick Wilde siguen la sinuosa pista a un misterioso reptil que llega a Zootrópolis y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick deben acudir de incógnito a nuevas zonas de la ciudad, en las que su creciente camaradería se pone más a prueba que nunca”, reza la sinopsis oficial.

¿Qué dice la crítica de Zootopia 2?

Uno de los primeros medios en hacer una crítica a la película fue The New York Times. El crítico de cine Brandon Yu, asegura que Zootopia 2 “es una obra más expansiva y llena de acción, aunque también un poco inflada”. A él se une su colega Alison Willmore de New York Magazine/Vulture, quien aseguró que la película estira mucho sus metáforas.

James Mottram, de Sout China Morning Magazine, menciona que la cinta “le encantará a los niños que buscan un poco de brillo prenavideño”.

Helen O'Hara, de la revista Empire, destacó el trabajo del oscarizado actor Ke Huy Quan que interpreta a Gary y de Andy Samberg, voz de Pawbert Lynxley: “Son nuevas incorporaciones fuertes, y la pareja Hopps y Wilde crea sentimientos cálidos y agradables, cuando en realidad están centrados”.

Desde Daily Telegraph (Reino Unido), Robbie Collin destaca la propuesta de Disney con Zootopia 2: “Cuando está preparado, todavía puede hacer estas cosas tan bien como cualquiera, y en el placentero ritmo y energía de su animación, su diseño de personajes a veces inquietantemente atractivo y escenarios repletos de humor y estilo, esta película es prueba de ello”.

The first reviews are in for #Zootopia2 - currently it’s Fresh at 93% on the Tomatometer, with 41 reviews. https://t.co/BwZs5TD7cW pic.twitter.com/1HvONB7w2E — Rotten Tomatoes 🍅 (@RottenTomatoes) November 25, 2025

¿Zootopia 2 es mejor que la primera parte?

Hay muchos comentarios divididos sobre Zootopia 2, pero en el que coinciden la mayoría de los críticos de cine, es que la secuela tiene un plus que la hace mejor que su antecesora.

“Los directores Byron Howard y Jared Bush, este último el nuevo director del estudio, han creado una secuela que no solo se justifica, sino que posiblemente mejora a su predecesora. En realidad, es la misma película, pero mejor”, menciona Clarisse Loughrey, de Independient.

Philip De Semlyen, de Time Out, cree que Zootopia 2 es una secuela más alegre en comparación con la primera parte: “Ha habido secuelas animadas mejores y más épicas, pero ¿ha habido alguna vez una continuación más alegre y animada que esta aventura protagonizada por al menos la mitad del mundo de la naturaleza?”.

“Esta secuela de la exitosa película animada ganadora del Oscar de 2016 demuestra que vale la pena la larga espera, superando las expectativas con sus efectos visuales deslumbrantes, humor sofisticado y dosis de emoción genuina”, agregó Frank Scheck, de The Hollywood Reporter.

Derek Smith, de Revista Slant: “Zootopia 2 ofrece mucho material para la reflexión de su joven audiencia, haciendo una declaración más amplia sobre los peligros de la intolerancia que la primera película, y sin sacrificar nada de su encanto, humor o ingenio visual en el camino”.

Si bien Zootopia 2 tiene opiniones divididas, la mayoría de ellas son positivas.

Entendí esa referencia EER 3X01 Lo bueno, lo malo y lo feo de Falcon y el Soldado del Invierno ¡Regresamos! Después de más de un año volvemos para discutir si la última serie de Marvel y Disney+ es la maravilla que todos dicen. Spoiler Alert: no todo es color de rosa en La Casa de las Ideas. Además, comentamos cuáles son las películas de superhéroes que se vienen y todos los rumores que eso implica. Leer más Compartir Entendí esa referencia Share 00:00 · 00:00