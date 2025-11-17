'Moana' en live-action: Disney sacude el océano con el tráiler oficial junto a Catherine Laga'aia y Dwayne Johnson

Diez años después del estreno de la película animada, Moana regresa a los cines en versión live-action con Catherine Laga’aia y Dwayne Johnson. Su estreno está programado para julio de 2026.

Disney sorprendió a sus seguidores este lunes con el lanzamiento del primer tráiler oficial del live-action de Moana, protagonizada por la joven actriz Catherine Laga’aia. Aunque el adelanto dura menos de un minuto, ha sido suficiente para desatar una ola de expectativa por lo que promete ser uno de los estrenos más importantes de 2026.

Al igual que en la película animada de hace diez años, la versión en acción real contará con Dwayne Johnson como Maui, el carismático semidiós que acompaña a la intrépida adolescente en su misión por salvar su isla y a su gente.

“Estoy realmente emocionada de encarnar este personaje porque Moana es una de mis favoritas”, dijo Laga’aia en declaraciones que recoge Variety. “Mi abuelo es de Fa‘aala, Palauli, en Savai‘i, y mi abuela es de Leulumoega Tuai, en la isla principal de Upolu, en Samoa. Es un honor para mí celebrar a Samoa, a los pueblos del Pacífico y representar a niñas que se parecen a mí”.

La cinta original de Moana fue dirigida por John Musker y Ron Clements, con guion de Jared Bush y música de Mark Mancina, Lin-Manuel Miranda y Opetaia Foaʻi. Para esta nueva adaptación, Bush regresa como coguionista junto a Dana Ledoux Miller, mientras que la dirección recae en Thomas Kail. Mancina vuelve a componer la banda sonora y Miranda participa como productor.

Mira el tráiler oficial de Moana a continuación...

¿Qué muestra el tráiler de Moana?

El avance inicia con un detalle llamativo: el icónico castillo de Disney se transforma en la isla de Motunui. Luego, la cámara asciende hasta la cima de una montaña, donde Moana (Catherine Laga’aia) aparece cantando I Am Moana (Canto ancestral, en español). El tráiler sigue con imágenes de su infancia, cuando el océano empezaba a comunicarse con ella.

Más adelante, vemos las primeras imágenes de Maui (Dwayne Johnson) convertido en águila sobrevolando el mar rumbo a Motunui. También se aprecia una celebración en la isla y otras transformaciones del semidiós, incluida la de escarabajo.

El adelanto cierra con Moana navegando junto a Maui y enfrentándose a distintas aventuras en el océano, hasta culminar con un plano frontal de la protagonista presentándose ante el público: "Soy Moana".

¿De qué trata Moana?

Aunque Disney no ha revelado qué cambios tendrá esta versión en comparación con la película animada de 2016, se espera que la adaptación mantenga el espíritu de la original y nos devuelva a una Moana decidida a salvar a su pueblo, incluso frente al peligro.

La historia sigue a la joven hija del jefe de Motunui, cuya conexión con el océano la impulsa a emprender una travesía para revertir la crisis que afecta a su isla: la desaparición de los peces y el fracaso de las cosechas.

Al descubrir que el semidiós Maui provocó este desequilibrio al robar el corazón de la diosa Te Fiti, Moana se embarca en una arriesgada aventura para persuadirlo de devolverlo y así restaurar la armonía en su hogar.

¿Quiénes integran el elenco de Moana?

El reparto principal incluye a:

Catherine Laga’aia como Moana

como Moana Dwayne Johnson como Maui

como Maui John Tui como Chief Tui, padre de Moana

como Chief Tui, padre de Moana Frankie Adams como Sina, madre de Moana

como Sina, madre de Moana Rena Owen como Gramma Tala, abuela de Moana y madre de Tui

¿Cuándo se estrena Moana?

El live-action de Moana se estrenará en Estados Unidos y Canadá el viernes 10 de julio de 2026. En Latinoamérica —incluido el Perú— llegará un día antes, el jueves 9 de julio.

