'Zootopia 2': los creadores explican por qué la secuela llega en el momento exacto y el poderoso mensaje que trae

Los directores de Zootopia 2, junto a su productora, conversaron con RPP sobre el regreso de Judy y Nick, la expansión de la metrópoli animal y el adorable —y muy inesperado— reptil que se roba la película.

A casi una década del estreno de Zootopia, Disney nos lleva de regreso a la extravagante y colorida metrópoli animal con una secuela que expande este universo animado, suma nuevas criaturas y pone a prueba la inesperada amistad entre la coneja Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y el zorro Nick Wilde (Jason Bateman), ahora convertidos en pareja de detectives.

RPP pudo conversar en exclusiva con los directores Jared Bush y Byron Howard y la productora Yvett Merino sobre la película animada: desde la creatividad hasta los desafíos —y, sí, las serpientes—, justo a tiempo para celebrar el estreno, que llega a los cines de Latinoamérica —incluido Perú— el jueves 27 de noviembre.

¿De qué trata Zootopia 2?

Judy y Nick se ven envueltos en un caso que gira en torno a un misterioso reptil que ha llegado a Zootopia y amenaza con poner patas arriba a la ciudad entera. Bueno, de eso trata por encima esta historia, pero en realidad, la película va mucho más allá.

Jared Bush explica que la secuela nace de una inquietud muy actual: ¿cómo convivimos en una sociedad cada vez más dividida? “Zootopia siempre nos permite hablar de cosas humanas usando animales”, señala. “Tenemos esta tendencia a mirar nuestras diferencias y preocuparnos por ellas. Queríamos que la relación de Nick y Judy mostrara lo contrario: son distintos, ven el mundo diferente, y eso los hace fuertes juntos”. Luego añade: “Esta es una historia importante para contar hoy, como lo habría sido hace diez o veinte años”.

El elenco de voces de 'Zootopia 2' incluye a Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Fortune Feimster y otras estrellas.Fuente: Walt Disney Animation Studios

¿Por qué tardó tanto Zootopia 2?

La primera entrega, allá por 2016, fue un éxito inmediato. Además de superar la barrera de los mil millones de dólares en taquilla y ubicarse en el top 4 de lo más visto en el mundo, recibió aclamación universal por su animación, su mensaje sobre la integración y su humor; sin olvidar que ganó el Oscar, el Globo de Oro y el Annie. No era de extrañar, entonces, que Disney planeara una secuela. Pero, ¿por qué demoró tanto?

“Entre la Zootopia original y esta película, los tres trabajamos en Encanto”, recuerda Bush, en referencia a la cinta animada de 2021. “Lo que mucha gente no sabe es que todas nuestras películas toman de tres a cinco años. Así que este realmente es el tiempo natural. Pero estábamos emocionados de volver a este mundo tan divertido, que nos permite hablar sobre la naturaleza humana a través del entretenimiento, pero con la esperanza de hacer pensar a la gente”.

Los retos detrás de Zootopia 2

La secuela no solo trae de vuelta a Judy y Nick, sino que abre por completo el mapa de la ciudad de Zootopia. “Hay mucho de la ciudad que es completamente nuevo para el público en esta ocasión”, explica Byron Howard. “Jared y yo habíamos hablado de estos distritos hace quince años. Ahora finalmente encajan en la historia”.

La ambición visual fue clave. “Es una película enorme”, añade el director. “Construimos cerca de 80 sets nuevos, con miles de personajes y muchos lugares inéditos… queríamos que se sintiera inmersivo, como si realmente estuvieras allí. El equipo hizo hasta lo imposible para darle a la audiencia la sensación de estar dentro de esta ciudad de miles de animales”.

Los directores de 'Zootopia 2' dejaron abierta la posibilidad de continuar la historia en una tercera entrega.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿El villano de la historia?

Uno de los personajes más comentados desde el tráiler es Gary De’Snake (con la voz de Ke Huy Quan en inglés), un reptil misterioso y carismático que, contra todo pronóstico, también se convirtió en el favorito de la productora Yvett Merino… pese a su fobia a las serpientes.

“Es cierto. Tengo un miedo muy profundo a las serpientes”, confiesa. “Pero con todo el conocimiento del equipo sobre cómo me siento, Gary terminó siendo uno de mis nuevos personajes favoritos. Lo encuentro encantador, lleno de vida y tan esperanzador. Es un testimonio del talento de nuestros increíbles artistas: convertir una criatura que me aterra en un personaje adorable del que, ojalá, el mundo se enamore”.

¿Zootopia 3? Y… ¿una llama peruana?

Sin caer en spoilers, esta entrega deja abierta la posibilidad de más historias por venir. “Nos encanta expandir este mundo”, asegura Jared Bush. “Hay un número ilimitado de historias que se podrían contar dentro de este universo de animales. Volveríamos felices para contar tantas como la gente quiera ver, porque es nuestro lugar favorito”.

Por su parte, Byron Howard remata con un guiño directo al público peruano: “Si la gente de Perú quiere escribirnos y contarnos sus animales peruanos favoritos… trabajaremos con eso”. Y Jared cierra la entrevista con una sonrisa: “Sí, lo haremos”.

'Zootopia 2' sigue a Judy y Nick en nuevas aventuras, con nuevos aliados y amenazas dentro de la ciudad.Fuente: Walt Disney Animation Studios

