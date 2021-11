"Ainbo" es una cinta animada que transcurre en la Amazonía peruana. | Fuente: Tunche Films

"El baúl de la creatividad", así le llama el director peruano José Zelada al espacio donde, junto con sus hermanos César y Sergio —cofundadores de la productora nacional Tunche Films—, almacenan guiones de posibles proyectos cinematográficos. De allí salió "Ainbo", una película animada que llegó a la cartelera peruana el pasado 28 de octubre después de su primera presentación oficial en la comunidad shipibo Santa Teresita, en Pucallpa.

"Desde que se tomó el primer teaser hasta que salió [la película], se demoró unos tres años en construcción", contó José Zelada a RPP Noticias. La semilla del proyecto, sin embargo, fue plantada en Ventana Sur, una de las ferias internacionales más grandes de Latinoamérica adonde el director llevó su propuesta audiovisual para presentarla a compañías grandes de todo el mundo que muestren interés por promoverla y distribuirla.

Fue entonces que la distribuidora Cinema Management Group (CMG) posó su mirada en "Ainbo", gracias a un argumento que consideró lo suficientemente atractivo como para que, más adelante, las compañías Cool Beans y Epic también busquen asociarse con Tunche Films. El resultado dio una coproducción peruano-holandesa, no exenta de algunas condiciones; entre ellas, como detalló Zelada, la exigencia de un realizador extranjero, en este caso Richard Klaus, que pudiera intervenir en el guion y cambiarlo.

"Al final el concepto se respeta. A pesar de todo, se hizo la película y quedó bien. No va a competir con grandes industrias, pero la siguiente [cinta] será mejor. Se ha logrado algo difícil: un estándar de calidad internacional. Si bien el guion cambió, lo que me costó mucho aceptar en un principio, después fue fluyendo y la cinta tiene un mensaje hermoso", comentó Zelada.

"Ainbo", que en la lengua shipibo conibo significa "mujer", es la historia de una valiente niña shipibo de trece años que decide defender la tierra de sus ancestros, situada en la Amazonía peruana, de la depredación de la minería ilegal. Un desafío en el que no estará sola, sino guiada por el espíritu de su madre y con el apoyo de sus amigos, un armadillo y un tapir.

"Ainbo", una inspiración familiar

¿Cómo surgió la necesidad de filmar "Ainbo"? Para Zelada, la protagonista de la historia se inspiró en su mamá, hija de una familia de inmigrantes europeos que nació "en un caserío shipibo". "[Mis hermanos y yo] crecimos con esas leyendas, esas historias, y las incursiones que tenía al monte adentro de la selva, desde joven, hizo que me nutriera de todos los entornos selváticos. Amo la selva, mi Amazonía", contó.

"Quiero representar, aparte de la historia divertida que puede ser para niños, un mensaje: la ambición del hombre por el oro. La cantidad de toneladas de oro que saca la minería ilegal es tan grande que el ser humano rompe con cualquier valor moral sobre la naturaleza. Espero que con esta película se parta de un punto de reflexión para los niños, que conocerán la selva desde un punto de vista diferente de una niña que representa la pureza, la fragilidad, pero a la vez la fortaleza", dijo.

Si el soplo de inspiración para construir el guion provino del seno familiar, la realización de la cinta animada requirió de una investigación en cuestiones de arte, que se centró, según Zelada, en "el diseño de los ambientes, las telas, las casas", y también de los animales que emprenden el viaje junto a la heroína, quien es retratada con las técnicas de animación computarizada que busca capturar la riqueza de nuestra selva amazónica.

De ahí que exhibir "Ainbo" por primera vez en la comunidad shipibo de Santa Teresita haya sido importante para José Zelada, quien aseguró que este lanzamiento respondió a crear consciencia en los niños y las niñas de esta zona para que se identifiquen con las luchas contra la minería ilegal. "Cuando sean grandes, [esperamos] que apunten a otro lado y no sigan colaborando con eso", señaló.

Ainbo es la heroína protagonista de la película animada de título homónimo, dirigida por José Zelada y Richard Klaus. | Fuente: Tunche Films

¿Camino a Netflix?

Aunque "Ainbo" fue vendida para ser distribuida en salas de cine, no es prematuro afirmar que tarde o temprano aterrizará en una plataforma de 'streaming' como Netflix. "Tal vez lo saquemos después de estreno, pero las siguientes películas están negociando con Netflix y con otros 'streaming'", indicó José Zelada.

Con una pandemia que afectó "todo el retorno de inversión" de la película, no es casual que el director peruano vea en estos servicios los espacios idóneos de exhibición para sus próximos proyectos. ¿Qué otras propuestas animadas alista Tunche Films para los siguientes meses?

"Una la escribió mi hermano: 'Kayara', una niña del imperio incaico que quiere ser chaski. El 'teaser' ya está hecho y ha salido en la prensa de afuera. Esa película está ya con todo el avance. Y la siguiente, que es 'La ranita venenosa', ya tengo la historia, estoy terminando el guion y está en negociaciones con muchas compañías", adelantó Zelada.

Por lo visto, el baúl de la creatividad permanecerá abierto por mucho tiempo más.

