Conoce estos tres proyectos de animación peruano que buscan retratar el Ande. | Fuente: Composición

Los artistas siguen creando en medio de la pandemia. Algunos enfocados en brindar un mensaje de prevención, para estos tiempos, y otros desarrollando sus propios universos: ya sea a partir de los mitos andinos o ambientados en la época del Tahuantinsuyo. Les presentamos tres proyectos de animación -dos series y una película- que se vienen trabajando con una importante mirada desde la cosmovisión andina.



"Punolo, aventuras de altura" logró 2 mil visualizaciones, en solo 12 horas, para un público restringido. | Fuente: Sapa Inti Estudios

UNA CULTURA QUE NO ESTÁ EXTINTA

En Puno se está grabando "Punolo, aventuras de altura" -con voces en español y doblajes al quechua y aymara- sobre un niño del Altiplano que recibe de su abuelo los Sikus: instrumentos que abren portales mágicos. Así emprenderá una travesía que permitirá al espectador conocer otra faceta de las leyendas y los mitos andinos.



A lo largo de los capítulos -la primera temporada contará con 13- aparecerán personajes como Manco Cápac y Mama Ocllo, la Pachamama, los guerreros Pururaucas o el dios Illapa; pero no serán un calco de lo que se conoce sobre ellos ya que buscan "crear su propio universo con un toque de fantasía y ciencia ficción".

"Punolo nace basado en la cultura andina que no estaba muy explotada. Tenemos mitos y personajes que no han visto la luz en medios o la cultura popular. Queremos hacer conocidos a estos personajes e historias. La cultura que mostramos no está extinta. Muchas veces es ignorada, pero podemos revalorar porque tiene valores y modos de vida necesarios", recalca Fred Guerra Velásquez, a cargo del storyboard y asistente de guion, sobre la serie animada dirigida a niños entre 6 y 9 años.

La idea original y dirección están a cargo del puneño Henry Ticona, quien se inspiró en los saberes que le cultivó su abuelo. En Fiestas Patrias se estrenó la primera parte del piloto (que tomó un poco más de un año en grabarse) a un público con acceso restringido. En 12 horas se logró más de 2 mil visualizaciones no solo en el Perú, también hubo espectadores en España, Rusia y Francia.



En Puno no existe una escuela de cine y menos de animación, por lo que a través de la productora Sapa Inti Estudios se capacitó al equipo local que trabajó en el proyecto: animadores en 2D, ilustradores y más. Tras esta primera experiencia se encuentran preparados para proyectos más complejos; pero, antes que nada, su meta es terminar la primera temporada de "Punolo, aventuras de altura".

Para ello buscan un partner o ayuda con la financiación. "Me gustaría ver este trabajo en Netflix. Estamos buscando apoyo para terminar la primera entrega ya sea con una campaña financiamiento o una coproducción", señala la productora Fiorela Flores.

Kawsayninchikpaq - Entrevista en la radio RPP Gracias a la #radio RPP NOTICIAS por la entrevista a nuestro co-director de la miniserie Siwar Peralta, para conversar sobre la #animación como medio de prevención del #covid19 en las poblaciones indígenas #quechuas :) Publicado por Kawsayninchikpaq / Para nuestra vida en Lunes, 21 de septiembre de 2020

PREVENCIÓN EN COMUNIDAD



Los artistas Clara Best y Siwar Peralta trabajan, desde hace dos años, en proyectos interdisciplinarios bajo la mirada del Ande y la Amazonía. Es que encuentran un vacío: hasta el propio contenido del Estado, la mayoría de las veces, se crea desde una perspectiva occidental. La traducción no es suficiente, se deben tomar en cuenta las diferentes realidades especialmente si hablamos de mensajes de prevención por la COVID-19.

Así fue como la dupla creó la serie animada "Kawsayninchikpaq" (que significa "para nuestra vida"), que acaba de estrenarse en las redes sociales. Surimana y Uturunku, los protagonistas, son dos adultos mayores que, con sabiduría y serenidad, ayudan a su comunidad a prevenir el coronavirus bajo los principios de la cosmovisión andina.

"Hay un despertar de la población indígena. Estamos empezando a crear contenidos para y desde la propia percepción indígena, con sus mismos elementos", refiere Siwar, natal del Cusco. La miniserie, que ganó el reto InnovaCOVID-19 del programa de incentivos del Ministerio de la Producción, está pensado para tres capítulos bajo la técnica cut out la cual implica crear personajes en cartón, recortarlos y animarlos paso a paso.

Desde el inicio supieron que su público eran los pueblos indígenas, por lo que grabaron las voces en quechua. Además, buscaron el medio más apropiado de difusión ya que no en todas las comunidades llega la señal de Internet. Por eso también tendrán una versión radial y están en conversaciones con el Ministerio de Educación para difundirlo a través de sus medios. "No solo es hacer la miniserie, sino audios narrativos para que funcione como una radio novela", explica Clara Best.

En sus episodios, "Kawsayninchikpaq" se enfocará en la vida en comunidad, la sabiduría de los ancianos y el buen vivir; y la importancia del trabajo colectivo. Su trabajo no acaba pues recientemente ganaron un nuevo financiamiento que les permitirá crear un corto bajo el mismo universo.

"Kayara" ya se ha vendido en toda Latinoamérica. La preproducción arranca a inicios del 2021. | Fuente: Tunche Films

EMPIEZA LA CARRERA



De un antiguo proyecto sobre Manco Inca surgió la idea de "Kayara": una adolescente que abre su propio camino como chasqui, la antigua legión de mensajeros del Tahuantinsuyo, una labor exclusiva para hombres. La lucha por la igualdad de género, válida ahora como hace 500 años.

Se trata del siguiente proyecto de los productores de "Ainbo". César Zelada eligió una protagonista mujer después de ver una noticia donde hacían mención de las maratonistas Inés Melchor y Gladys Tejeda como "chasquis contemporáneas".

"Las dos son un orgullo y ejemplo de la raza andina peruana. Entonces pensé ¿por qué si tenemos mujeres tan sorprendentes como ellas no habría en el Imperio Incaico? La película se ha estado prevendiendo a otros países y les gusta que toque este tema actual. La lucha de la mujer por ocupar puestos que se merece", indica el productor y guionista de Tunche Films.

Tras la comercialización de "Ainbo" -que espera se estrene el próximo año- resultó más sencilla la preventa de "Kayara". Tras mostrar el teaser la compraron en toda Latinoamérica y un par de países en Asia y Europa. Incluso hay interés de algunas plataformas -como Netflix- pero aún no hay nada oficial.

En tanto, el calendario marca enero del 2021 para arrancar la preproducción y en dos años y medio se podría tener lista la película animada. Se grabará en inglés, pero también tendrá una traducción al españo y al quechua.

Sobre la industria de animación, Zelada recalca que es un trabajo duro ya que "no hay suficientes artistas ni fondos". De activarse, observa que generaría muchos puestos de trabajo y por periodos largos. Tan solo en "Ainbo", contaron con 120 artistas durante dos años. Veremos si estos ejemplos ayudan a activar la industria.









NUESTROS PODCAST

¿Qué es la inmunidad de rebaño? - Espacio vital

Los estudios que miden si una comunidad ha desarrollado anticuerpos contra la Covid19 muestran aún porcentajes promedio por debajo del 10%, por lo que la mayor parte de la humanidad sigue siendo susceptible a la enfermedad, según la OMS. Al respecto, el Dr. Elmer Huerta explicó en qué consisten los estudios de prevalencia para saber si es que una población ha llegado a la denominada ‘inmunidad de rebaño’.