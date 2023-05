Amy Gutiérrez anuncia que protagonizará su primera película: "Estoy viviendo un sueño"

Amy Gutiérrez ha demostrado su talento para la música con éxitos como ‘No sé’, ‘Alguien’, ‘A cuánto me quedé’, entre otros temas. Tras triunfar en la música, la salsera busca incursionar en un nuevo terreno: la actuación.

A través de sus redes sociales, la exintegrante de Son Tentación anunció que se encuentra participando en una nueva película. Aunque la salsera ya ha formado parte del cast del filme peruano ‘Soy inocente’, estrenada en enero del 2023, no dudó en mostrar su emoción debido a que este será su primer papel protagónico.

“¡Viviendo un sueño! Oficialmente, empezamos el rodaje de lo que será mi primer protagónico en una película. Más feliz no puedo estar. No tienen idea de cómo he esperado este momento y, por eso, estoy dándolo todo cada día para no defraudarme a mí misma”, escribió Gutiérrez en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de las grabaciones del filme, en Arequipa.

¿En qué película participará Amy Gutiérrez?

Amy Gutiérrez será la protagonista de la película ‘De repente, Luna’ junto al actor español Gonzalo Ramos y la actriz infantil peruana Almudena García.

El filme es un proyecto peruano-español, producido por Serendipia Producciones y dirigido por Jesús Álvarez Betancourt. La película viene siendo rodada en Arequipa y Lima, en Perú, y en España.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la salsera ha compartido algunas imágenes de las grabaciones de la producción peruana y española. Por el momento, se desconoce la fecha de estreno del proyecto.

Amy Gutiérrez grabando escenas de su próxima película. Fuente: Instagram

Amy Gutiérrez lanzó tema junto a Sergio George

En febrero de este 2023, Amy Gutiérrez estrenó ‘Hasta mañana’, uno de sus más recientes temas producido por Sergio George.

La cantante confesó que colaborar con el productor estadounidense es un “sueño” para ella y destacó que considera a George “un gran profesional”, capaz de trabajar con “estilos diferentes” de música.