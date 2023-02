Ricardo Mendoza interpretó al popular 'Tarrón' en la trilogía de "Asu Mare". | Fuente: Instagram / Ricardo Mendoza

Con el estreno de '¡Asu Mare! Los amigos' cada vez más cerca, una duda sigue ganando terreno entre los seguidores de la saga protagonizada por Carlos Alcántara: ¿por qué no aparece en el spin-off el actor y comediante Ricardo Mendoza? RPP Noticias conversó con el productor de la película Miguel Valladares y reveló el verdadero motivo detrás de esta ausencia.

"La razón no es tan dramática como la pinta la prensa o las redes sociales. Es básicamente un tema de timing, él está en un momento totalmente distinto, porque le ha ido bien con su show. Cuando empezamos el proyecto, él ni siquiera sabía que iba a estar en la película , que ni siquiera tenía el nombre de 'Asu Mare'", comentó.



Valladares agregó que quien interpretaba a 'Tarrón' tampoco "estaba seguro" de querer formar parte de la cinta derivada de 'Asu Mare'. Luego de un año de que conversaran sobre el proyecto, lo volvieron a convocar. Mendoza aceptó, según el productor, "pero luego pasó el tiempo y todos [los miembros del elenco] firmaron contrato, menos él", señaló.

"No quería comprometerse con nosotros a firmar un contrato, si no estaba seguro. Entonces pasó el tiempo y la película extrapoló a ser '¡Asu Mare! Los amigos' en otro nivel de producción y quedamos por mutuo acuerdo en que él estaba muy complicado de tiempo. Económicamente, él ahora no se puede tomar una licencia de un mes para rodar una película, quizá por el monto que le estábamos ofreciendo", indicó.

Miguel Valladares y Carlos Alcántara durante la conferencia de prensa de '¡Asu Mare! Los amigos'. | Fuente: Difusión

'¡Asu Mare! Los amigos': Así se gestó el proyecto

En un principio, "¡Asu Mare! Los amigos" no estaba ligada al universo de la trilogía que encabezó Carlos Alcántara. "La película era otro proyecto que empezó en pandemia", detalló Miguel Valladares. Y explicó que "las cosas no estaban bien a nivel de inversión", de modo que enfocaron sus esfuerzos en "películas pequeñitas de bajo presupuesto".

Fue en ese momento que al equipo se le prendió el foco. "Hay que hacer una historia con los amigos de 'Asu Mare'", afirmó. Cuando la pandemia dejó de arreciar la economía, entonces "la película agarró una dimensión distinta". "Hubo más interés de otros socios, patrocinadores, canales de televisión. Ahí dio un giro completamente distinto", afirmó el productor.

Valladares no supo precisar si fue Carlos Alcántara quien se ofreció a dirigir la película o si Tondero mismo se lo ofreció. Lo cierto es que tomaron la decisión de llamarlo '¡Asu Mare! Los amigos' para que siga relacionada con una marca "querida por mucha gente". "Seguro van a esperar a más gente del elenco anterior, pero hemos tratado de explicar de que es la historia de cuatro amigos", señaló.

