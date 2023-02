Este jueves 16 de febrero, Carlos Alcántara estuvo como invitado en el programa 'Encendidos' para contar los primeros logros de su película '¡Asu mare! Los amigos. 'Cachín' estuvo acompañado por el actor Franco Cabrera. | Fuente: RPP Noticias

El actor y director Carlos Alcántara agradeció la acogida que ha tenido la película '¡Asu mare! Los amigos', que el pasado 9 de febrero arrasó con la taquilla nacional al superar los 55 mil espectadores en su estreno. En el programa Encendidos de RPP Noticias, el popular 'Cachín' reveló una nueva cifra que ratifica el respaldo del público por su ópera prima.

"Es una maravilla lo que está pasando. Lo más importante es la reconexión que está teniendo el público con el hecho de ir al cine, tomarse la iniciativa de salir de casa con los hijos o con la pareja, sobre todo después de una pandemia o la situación política. Hoy puedo decir que la primera semana de '¡Asu mare! Los amigos' ha pasado los 350 mil espectadores", resaltó.

No descarta más aventuras de 'Cachín' y sus amigos

En otro momento de la entrevista, Alcántara no descarta que '¡Asu mare! Los amigos' sea la última película de la exitosa saga; aunque a futuro se anuncien más historias sobre los amigos de 'Cachín', estas tendrían un título distinto a las entregas anteriores.

"Yo creo que pueden venir más (películas), pero no necesariamente llamarse 'Asu mare'. Aquí ha empezado una nueva etapa en mi carrera profesional. Yo tengo una paralela de actor y una de director, donde he visto que el resultado está gustando. Yo estoy poniendo el pecho y la espalda para las críticas, pero yo no hice una película pensando en que quiero dármela de director; esta es una película generada por todos, pero con un toque personal de 'Cachín'", finalizó.

'¡Asu Mare! Los amigos': ¿Por qué Ricardo Mendoza no aparece?

RPP Noticias conversó con el productor de la película Miguel Valladares, quien reveló el verdadero motivo detrás de la ausencia de Ricardo Mendoza en el spin-off de 'Asu Mare'.

"La razón no es tan dramática como la pinta la prensa o las redes sociales. Es básicamente un tema de timing, él está en un momento totalmente distinto, porque le ha ido bien con su show. Cuando empezamos el proyecto, él ni siquiera sabía que iba a estar en la película, que ni siquiera tenía el nombre de 'Asu Mare'", comentó.

Valladares agregó que quien interpretaba a 'Tarrón' tampoco "estaba seguro" de querer formar parte de la cinta derivada de 'Asu Mare'. Luego de un año de que conversaran sobre el proyecto, lo volvieron a convocar. Mendoza aceptó, según el productor, "pero luego pasó el tiempo y todos [los miembros del elenco] firmaron contrato, menos él", señaló.

"No quería comprometerse con nosotros a firmar un contrato, si no estaba seguro. Entonces pasó el tiempo y la película extrapoló a ser '¡Asu Mare! Los amigos' en otro nivel de producción y quedamos por mutuo acuerdo en que él estaba muy complicado de tiempo. Económicamente, él ahora no se puede tomar una licencia de un mes para rodar una película, quizá por el monto que le estábamos ofreciendo", indicó.

