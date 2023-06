Carlos Alcántara cuestiona a críticos y pide que no lo comparen con Tarantino o Spielberg

Pese al éxito que significó 'Asu Mare: los amigos' en las salas de cine y el récord de audiencia que logró tras debutar en Netflix, Carlos Alcántara volvió a referirse a las críticas que recibió su trabajo como director en la cuarta secuela de la saga cómica.

Sobre su experiencia al asumir por primera vez la dirección del filme, el popular 'Cachín' aclaró que no pretendía ser comparado con grandes cineastas de la industria.

"Tú crees que yo voy a pretender hacer una película como Spielberg o como Tarantino. Hay que ser bien... para pensar que este humilde servidor va a querer algo así. No me compares, no te burles, ni te rías, porque no lo voy a hacer nunca", dijo en una entrevista con Jesús Alzamora.

"Yo tengo mi forma de contar, tengo mi humor y me provoca hacer una película así ¿Cuál es el problema?", cuestionó a sus detractores.

En otro momento, Alcántara también respondió a aquellos que opinan que su labor sólo debe limitarse a la actuación cómica.

"El único premio internacional que gané fue a mejor actor por Perro Guardián, donde no hago ninguna mueca ni sonrisa, es serio y es un 'thriller'. Yo no soy comediante, puedo haber hecho comedia, pero no lo soy", manifestó.

Carlos Alcántara no descarta más películas de la saga

Carlos Alcántara agradeció la acogida que ha tenido la película 'Asu mare: los amigos', que el pasado 9 de febrero arrasó con la taquilla nacional al superar los 55 mil espectadores en su estreno. En el programa Encendidos de RPP Noticias, el actor reveló una nueva cifra que ratifica el respaldo del público por la cinta.

"Es una maravilla lo que está pasando. Lo más importante es la reconexión que está teniendo el público con el hecho de ir al cine, tomarse la iniciativa de salir de casa con los hijos o con la pareja, sobre todo después de una pandemia o la situación política. Hoy puedo decir que la primera semana de 'Asu mare: los amigos' ha pasado los 350 mil espectadores", resaltó.

Alcántara no descarta que esta producción sea la última de la exitosa saga. Aunque a futuro se anuncien más historias sobre los amigos de 'Cachín', estas tendrían un título distinto a las entregas anteriores.

"Yo creo que pueden venir más (películas), pero no necesariamente llamarse 'Asu mare'. Aquí ha empezado una nueva etapa en mi carrera profesional. Yo tengo una paralela de actor y una de director, donde he visto que el resultado está gustando. Yo estoy poniendo el pecho y la espalda para las críticas, pero yo no hice una película pensando en que quiero dármela de director; esta es una película generada por todos, pero con un toque personal de 'Cachín'", finalizó.