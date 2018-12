César Ritter será Renato Cisneros en la película del recordado blog "Busco novia", el cual fue escrito por el periodista. | Fuente: Composición

Regresa a la pantalla grande. El actor César Ritter interpretará al personaje creado por el escritor y periodista Renato Cisneros en la adaptación cinematográfica de "Busco novia", recordado blog escrito por Cisneros entre los años 2007 y 2010.

César Ritter, quien desde este 2 de enero reaparecerá en la televisión con la serie "Los Vilchez", confirmó a RPP Noticias su participación en la película que producirá Tondero. "Voy a hacer una película de la mano de un compañero de RPP Noticias. Una película basada en el blog y el libro de Renato Cisneros (...) Sí, está confirmado. Ojalá no esté metiendo la pata... pero estoy muy contento", dijo César Ritter.

César Ritter elige sus papeles con más cuidado últimamente. | Fuente: Archivo

César Ritter confesó que es seguidor fiel del programa "Conexión", el cual conduce Cisneros en RPP Noticias. También explicó cómo será interpretar al personaje creado por el escritor y periodista, quien marco una época con su blog "Busco novia", en el que reveló sus anécdotas y vicisitudes en el amor.

"Cuando he leído el blog me he dado cuenta que el hombre ha remado bastante. Me parece que tiene jale. Pero no sabe muy bien qué hacer con él. Olvídate, él es muy divertido, un escritor talentosísimo, súper inteligente. Yo escucho siempre su programa 'Conexión'. Realmente en una oportunidad grande para mí y espero estar a la altura", finalizó César Ritter.

Recordado por el personaje de Lalo en "Mil oficios", Ritter asume un nuevo reto en la televisión, donde interpretará a Hamilton en la serie cómica "Los Vilchez", la cual se transmitirá desde este 2 de enero en Canal 4.