"Rosa Chumbe", "Canción sin nombre" y "Las malas intenciones" exploran la maternidad desde distintos puntos en el cine peruano. | Fuente: Composición

Si existe un lugar común al cual combatir este Día de la Madre, es que madre no hay solo una. Ejemplos de sobra hay en el cine peruano, que en los últimos años viene ofreciente relatos de mamás muy diferentes entre sí. Desde la policía ludópata y alcohólica de "Rosa Chumbe" que se ve obligada a cuidar de su nieto hasta la mujer andina de "Wiñaypacha" que aguarda el retorno de su hijo para ser rescatada, junto a su esposo, de la miseria.

Sin embargo, también persisten los estereotipos. Según dijo a RPP Noticias la crítica Leny Fernández, en nuestro séptimo arte prevalece la imagen de la madre abnegada y sacrificada, sufriente por índoles diversas, "que deja de lado su individualidad para pensar más en el conjunto, en la familia". Y también, en el género de la comedia, se insiste en mostrar "madres histéricas", que "siempre tratan al grito a sus hijos" con un "supuesto amor ligado al trato duro".

Ahí está la Isabel de "Asu Mare", el taquillazo de Tondero que adapta un monólogo autobiográfico de Carlos Alcántara en el que la mamá no se guarda ajos ni cebollas cuando tiene que enderezar a su hijo díscolo. O la Tencha de "No me digas solterona", que le subraya a su hija los perjuicios de la soltería. "Se hacen caricaturas de la mujer", dijo Fernández, aunque de un tiempo a esta parte hayan aparecido títulos que tratan de subvertir estas miradas.

¿A qué puede deberse ese viraje? La especialista anotó que responde al hecho de que en la actualidad "hay más espacio para las mujeres al momento de dirigir películas". "Creo que las mujeres, al contar historias de maternidad, son las que ponen las cuotas de diferencia de lo que significa ser madre y ser mujer (...) Las mujeres, cuando están detrás de cámaras ,son las que rompen con esos estereotipos que significa ser madre", ensayó.

Otras miradas

Por su parte, la crítica y directora Gisella Barthe ofreció otra categoría para dividir la forma en que las madres peruanas han sido representadas en el cine peruano a lo largo de los últimos 25 años. Están las que pertenecen a una "clase media alta" limeña, "blancas, heteronormativas"; y también las que forman parte de una "clase periférica y andina", "que llevan una vida marginal para bien o para mal".

Ejemplos de la primera división son la madre de "Casa adentro", película en la que la directora Joanna Lombardi "realizó un acercamiento al desgaste de la maternidad por los años de una forma minimalista"; o la de "Las buenas familias", del director Javier Fuentes-León, quien "intentó juntar con poca creatividad y una mirada clasista las madres ricas y las empleadas madres pobres".

En la segunda división, Barthe consignó a "Canción sin nombre", de Melina León, y "La teta asustada", de Claudia Llosa, por denotar en sus historias las consecuencias del conflicto armado interno en la maternidad: la primera "por tráfico de niños" (la protagonista es una madre que sufre el rapto de su hija recién nacida) y la segunda "por el trauma de la violencia sexual sufrida en la época del terrorismo".

La "antimamá"

Para Leny Fernandez, por otro lado, el espacio doméstico suele imponerse como el territorio en el que las madres son retratadas, pese a que "los modelos y los tiempos han cambiado tanto". "Por lo general, la madre está destinada a permanecer en el hogar, de acuerdo con las visiones del cine peruano", manifestó. Aunque una excepción sería "Rosa Chumbe", donde su protagonista debe lidiar con el trabajo en las calles.



"Es una de las mejores películas que habla de la maternidad, desmitificando el rol. Es una mujer que está en un trabajo que la deprime, tiene problemas de alcoholismo, pero resulta siendo una madre para su nieto. Está perdida en sus propios conflictos, y ser madre o abuela hace que se encuentre con una fibra de la cual se había desconectado", manifestó. Y Barthe acotó que este filme dirigido por Jonathan Relayze también echa un vistazo a la "hija que desprecia su reciente maternidad".

Ambas críticas coincidieron en nombrar a "Las malas intenciones" y "Autoerótica" como otros dos títulos que presentan madres distintas. La cinta de Rosario García-Montero, según Barthe, muestra a una "madre de clase alta preocupada por su nuevo embarazo que deja de lado a su primogénita"; un rasgo que para Fernández habla de "una antimamá", "desconectada de su hija, que no sabe qué hacer con ella".

En cuanto al debut de la cineasta Andrea Hoyos, si bien la protagonista es una adolescente en pleno despertar sexual, el personaje de la madre da "una mirada más fresca", a decir de Barthe, pues "vive su vida y la hija también, y en el camino se equivocan, pero al final lo ven como un proceso de crecimiento personal". Fernández resaltó que la cinta resalta a "una mamá a la que vemos disfrutar de su vida sexual".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x02 Películas y series de Semana Santa + recomendaciones para el fin de semana largo

Atención que en este episodio cubrimos dos frentes: tienes 30 minutos de una entretenida (y reveladora) conversación sobre películas religiosas en el contexto de la Semana Santa, y 30 minutos más con nuestras mejores recomendaciones de películas y series para ver el fin de semana largo. No hay pierde.