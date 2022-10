'El corazón de la Luna' es la historia de M, una anciana que vive a la deriva, una sombra solitaria que recorre a diario su propia geografía. | Fuente: Difusión

Luego de destacar en importantes festivales de cine a nivel mundial, El corazón de la Luna ya se perfila como posible candidata a los premios Oscar. Bajo la dirección de Aldo Salvini y el rol protagónico de Haydeé Cáceres, la propuesta se centra en la historia de M, una anciana que decide cuidar a una hormiga, un ser tan solitario como ella. Con él comparte su mundo lleno de recuerdos nostálgicos, pero también de una presencia oscura y endemoniada que no la deja ser feliz, a pesar de la aparición de Yawarbot, un "ángel mecánico" que tiene la misión de salvarla.

"Esta película se puede considerar un drama con un trasfondo social muy fuerte que trata sobre la pérdida, el abandono, la indiferencia y la salud mental; habla de esa gente que se vuelve invisible frente al resto de la sociedad", dijo el cineasta sobre su quinto trabajo cinematográfico, el cual se gestó hace quince años, precisamente cuando una hormiga llamó su atención dentro de un taxi. "Me fui a casa, no me llevé a la hormiga, pero sí me puse a pensar en alguien que se la hubiera llevado para criarla", rememoró.

Originalmente "El corazón de la Luna" iba a titularse "Perro Negro", en alusión a una anécdota que Salvini tuvo con un can; además, el rol protagónico estaba destinado en una figura masculina, pero tras varias modificaciones en la historia y retoques en el guion, el rodaje definitivo se hizo con Haydeé Cáceres.

"Esta película no sería lo mismo si no fuera por Haydeé, en eso sí estoy realmente convencido", asegura el director. "Ya había trabajado con ella en telenovelas y sabía de su registro; la primera vez que la vi fue en 'Medea', una puesta en escena de Lombardi donde ella era la protagonista. Antes de rodar la película hicimos un recorrido por las locaciones, ella estuvo caracterizada y habló muy poco con el equipo de producción para que sienta ese abandono o soledad que tiene su personaje", comentó.

Sin diálogos

Para este proyecto cinematográfico, Aldo omitió por completo cualquier tipo de diálogo y contar la historia solo a través de las imágenes, la música, los sonidos; además de la interpretación de los actores.

"No tiene diálogos, pero está sustentada en la imagen, el sonido y la música. Esta idea fluyó cuando empecé a escribir la historia, se complementó con el hecho de que este personaje no tiene ningún tipo de relación con el mundo exterior. Hacía tiempo que yo quería hacer un trabajo así", comentó Salvini.

'El corazón de la Luna' cuenta con varias referencias e influencias del cine clásico, especialmente de algunos trabajos de Federico Fellini, Robert Bresson y Vittorio De Sica. En cuanto al aspecto técnico, el cineasta mencionó que el reto más complejo fue hacer la animación stop motion durante la etapa de post-producción. "No hay nada en 3D, las animaciones de la película se hicieron con esta técnica de animación".

Con la presencia de Haydeé Cáceres junto al director Aldo Salvini se realizó la conferencia de prensa y proyección de 'El corazón de la Luna'. | Fuente: Difusión

Un regalo

Ponerse en la piel de M ha significado para Haydeé Cáceres un gran logro en su amplia trayectoria. Su trabajo en esta cinta ha sido reconocido y premiado en el extranjero como Mejor Actriz en festivales de Boston, Sidney y Porto Alegre (Brasil). Visiblemente emocionada, la artista nacional afirmó que como "toda mujer de retos", este drama fantástico "ha sido el mejor regalo" de su carrera.

"Disculpen, pero es la primera vez que veo la película y verdaderamente me ha conmovido ver plasmado el trabajo de un mes. Para mí ha sido fuerte interpretar a un personaje que sobrevive en un mundo de caos, de indiferencia, de soledad, de abandono y de egoísmo", dijo la actriz tras una proyección especial del filme.

"Cada personaje que me dan, le saco el jugo, me encanta que haya carnecita para mostrar, no me gustan los personajes facilitos. En este caso ha sido un trabajo duro, pero hermoso. Para mi ha sido un regalo y un logro en mi carrera, pero también para el cine peruano, que poco a poco está trascendiendo", acotó.

El complejo camino al Óscar

Hace unas semanas, el Ministerio de Cultura anunció que El corazón de la Luna, fue seleccionada como precandidata peruana a los premios otorgados por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, conocidos como los Óscar. Aunque la noticia entusiasmó a más de uno, Aldo Salvini fue cauto al señalar que todavía queda un largo y complejo camino por recorrer "si queremos estar entre los cinco nominados".

"Es una carrera bien difícil, hemos descubierto que es un mundo bien alucinante. Uno tiene una idea, pero con las reglas de la Academia la verdad es otra. Son 92 películas de todo el mundo que están compitiendo para una sola lista de cinco nominadas... para llegar a eso tienes que hacer toda una campaña y contratar a un agente que trabaje allá (Estados Unidos), se necesita mucha plata. Por ejemplo, Roma y Parásitos, ganadoras del Oscar, cada una en su momento invirtió 30 millones de dólares para la campaña.", explicó.

"Somos como la hormiga si hacemos la comparación... pero PromPerú y la Universidad de Lima nos están apoyando en ese aspecto, la idea es que los miembros de la Academia, que son unas 860 personas que figuran en una lista secreta, quieran ver tu película y si les gusta votar por ella", agregó.

El corazón de la Luna llegará de forma comercial a los principales cines del país el jueves 27 de octubre.

