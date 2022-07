Película nacional "Cosas de amigos" se estrena el 21 de julio. | Fuente: Difusión

El actor y director Giovanni Ciccia vuelve al cine con la comedia "Cosas de amigos", película que llegará a todos los cines del país el 21 de julio. Es su segundo filme como director tras el éxito que obtuvo con "Recontraloca" (2019). Esta vez, veremos en la pantalla grande una historia de amigos.

La nueva película de La Soga Producciones tiene como protagonistas a reconocidos actores de la escena nacional, como Rodrigo Sánchez-Patiño, Bruno Ascenzo, Óscar López Arias, Gisela Ponce de León, Emilia Drago y el argentino Nacho Di Marco.

Sánchez-Patiño da vida a Raúl, Ascenzo a Santiago y López Arias a Eduardo. Ellos son amigos de toda la vida, no solo juegan pichangas y play, sino que además comparten gratos momentos con sus familias hasta que Santiago les revela que es gay y que quiere separarse de su novia.

ARTISTAS INVITADOS

Raúl trata de convencer a su amigo por todos los medios de que lo suyo no es más que una confusión, desatando una serie de inesperadas situaciones. Sin duda, su amistad se pondrá a prueba y los tres amigos irán descubriendo cuál es el verdadero sentido de la amistad.

Gianfranco Brero, Miguel Dávalos, Renzo Schuller, Bruno Pinasco, Mateo Garrido-Lecca, Raúl Romero Valle, Pedro Ibáñez, las drag queens Tany de la Riva y Georgia Hart completan el elenco de la película “Cosas de amigos”.

GIOVANNI CICCIA REGRESÓ A "AL FONDO HAY SITIO"

A pocos días del estreno de su nueva película, Giovanni Ciccia regresó a la televisión para formar parte de la nueva temporada de "Al fondo hay sitio". El actor, director y músico interpretó a Diego Montalván un reconocido chef peruano que trata mal a todos los empleados de restaurante de lujo.

Su personaje ya había formado parte del elenco de "Al fondo hay sitio" en la tercera y sexta temporada, donde tuvo un papel antagónico. Él fue el responsable de destruir el restaurante de 'Charito'. "De vuelta oficialmente... con libreto en mano... La Diego Pitillo Montalbán", escribió Ciccia en sus redes sociales.



