Roberto Franco y Anahí Padilla interpretan a Jefferson Farfán y Rosario Guadalupe (madre del futbolista), respectivamente. | Fuente: Composición

La película basada en la vida del futbolista Jefferson Farfán, "La Foquita: El 10 de la calle", se prepara para llegar pronto a la cartelera peruana. Sus protagonistas, el actor Franco Robles y la actriz Anahí Padilla, revelaron a RPP Noticias más de un detalle sobre cómo fue la grabación del filme dirigido por Martín Casapia.

Durante una entrevista al programa “En escena”, Franco Robles, que da vida al delantero de Lokomotiv en su etapa adulta, confesó que era su primera vez en un rol protagónico. “Antes he hecho algo chiquito, nomás. No pensé que me iban a elegir. Di el cásting y estaba rezando”, señaló.

Asimismo, el intérprete de ‘La Foquita’ indicó que tiene un hermano gemelo con quien compitió durante la selección del personaje. Tras salir elegido, Franco reconoció que la formación de Anahí Padilla fue crucial para su buen desempeño en la cinta.

“Ella es la que me enseñó prácticamente y me ayudó mucho a dar un buen cásting. Gracias a ese taller que tuve, tres meses antes”, expresó.

ROSARIO GUADALUPE COMO PERSONAJE

Por su parte, Anahí Padilla, quien encarna a Rosario Guadalupe, mamá de Jefferson Farfán, se mostró orgullosa de haber asumido este reto actoral. “Yo soy ‘doña Charo’, tengo el honor de interpretarla”, dijo a RPP Noticias.

Según la actriz, uno de los puntos claves para construir el personaje de Guadalupe fue entrevistarse con ella. “Fue uno de los pedidos que le hice al director”, manifestó. Y luego destacó: “Es una mujer muy sencilla, amable, cálida. Empezamos a hablar y no paramos... Es muy divertida también. Me gustó mucho poder compartir con ella”.

Así, procuró capturar la esencia de una persona crucial en la vida de Farfán. “La idea no era imitarla, sino sacar un poco de su esencia, su energía, su forma de hablar”, manifestó. Para Padilla, el papel de Rosario Guadalupe contribuyó a que su hijo se desarrollara como futbolista. “Ella desde un momento creyó en su hijo y desde niño apoyó este sueño que él tenía de ser futbolista a pesar de no tener los medios. Y juntos, prácticamente, lograron lo que ahora es Jefferson”, reflexionó.

Como se recuerda, "La Foquita: El 10 de la calle" se estrenará el 30 de enero en todos los cines del país. Sobre la cinta, Jefferson Farfán dijo en su cuenta de Instagram: "Esta es la historia de todo lo que tuve que vivir para llegar hasta aquí”.