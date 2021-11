Mayella Lloclla forma parte del elenco de la cinta "Un mundo para Julius" y la serie "La Reina del Sur". | Fuente: Instagram / Mayella Lloclla

Este 2021 estuvo lleno de grandes proyectos para la actriz Mayella Lloclla. No solo participó de la adaptación cinematográfica de "Un mundo para Julius", la novela emblemática de Alfredo Bryce Echenique, sino también se sumó al elenco, encabezado por Kate del Castillo, de la tercera temporada de "La reina del sur".

La intérprete manifestó al diario Trome que este año marcó su "camino hacia la internacionalización", proceso en el que también colaboró su inclusión en el reparto de "El último bastión", serie que fue hecha para TV Perú, pero que puede verse actualmente en Netflix.

Sin embargo, pese a haber conseguido popularidad entre el público, Mayella Lloclla aseguró que su "cable a tierra" es su familia. "Mis parientes me decían: 'En la ficción tienes hasta chofer, pero en la casa tienes que lavar los platos'". Una posición que le permite conservar la humildad, virtud forjada gracias al empleo que tuvo antes de dedicarse a la actuación.

"Yo siento que mi primer trabajo, antes de ser actriz, me ha ayudado a ver la vida de otra manera. Recuerdo que vendía bocaditos, pero también trapeaba pisos y limpiaba", señaló.

El reto de "Un mundo para Julius"

Con "Un mundo para Julius" próximo a estrenarse el 11 de noviembre, Mayella Lloclla apuntó que su personaje de Vilma, la nana del pequeño protagonista, fue un "tremendo reto", pues es "el primer personaje de un libro" que encarna. "Lo que quisimos mostrar fue a una Vilma sencilla y tierna", indicó.

En cuanto a su trabajo en "La reina del sur", la actriz comentó que Kate del Castillo le causó una impresión positiva. "Es una mujer poderosa, sencillo, humana, aguerrida y cálida", calificó.

Con tanto tiempo grabando, Mayella Lloclla aseguró que pasar un tiempo fuera de casa le hace extrañar a su hijo, aunque "él está acostumbrado" a su trabajo. "Ya lo ha ido entendiendo desde que era chiquito", aseguró. Y en el plano íntimo, aunque no tiene planes de matrimonio con su actual pareja, dijo que su "hijo lo está pidiendo".





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.