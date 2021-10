La cineasta Rossana Díaz Costa puso en marcha la adaptación cinematográfica de "Un mundo para Julius" en 2015. | Fuente: Difusión

Tendría 12 o 13 años: la cineasta Rossana Díaz Costa no sabría decir con precisión cuándo leyó por primera vez “Un mundo para Julius”, la novela de Alfredo Bryce Echenique que recientemente adaptó a la pantalla grande y estrenará el próximo 11 de noviembre. Pero, según contó a RPP Noticias, desde aquella lectura iniciática hasta la fecha, la ha releído en múltiples ocasiones, todos los veranos de su adolescencia y también durante sus años universitarios.

“De esa lectura inicial no entendía muchas cosas de la novela que eran, básicamente, lo que no entendía Julius. Me identifiqué profundamente con él. Conforme la he ido entendiendo ha sido porque he ido creciendo y convirtiéndome en adulta (...) Pero el corazón de la novela lo tengo intacto: la historia de la pérdida de inocencia de Julius al descubrir un mundo injusto en el que está viviendo. Su casa es un microcosmos del Perú”, dijo.

Por ello, no fue fruto del azar que años después, entre el 2003 o 2004, cuando estudiaba en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid (España), la directora eligiera ese libro que le recordaba tanto a Perú para escribir un ejercicio de adaptación en su clase de guion adaptado. “Llevé esa novela de más de 500 páginas y el profesor me dijo que estaba loca, porque era para hacer solo un ejercicio”, sostuvo. Pero la semilla del proyecto ya estaba plantada.

De ese borrador, precisamente, salió el material para la primera versión de guion que Rossana Díaz Costa escribió a mediados de 2015, año en el que decidió ponerse manos a la obra y convertir “Un mundo para Julius” en una pieza del séptimo arte. “Con esa primera versión me acerqué a la agencia literaria en España para pedir los derechos y, una vez que me los dieron, pude empezar el proyecto oficialmente”, contó.

Encuentros con Alfredo Bryce Echenique

Alfredo Bryce Echenique dijo a RPP que la cinta lo había dejado "positivamente impresionado". ¿Cómo recuerdas tus encuentros con él? ¿Hubo algún tipo de colaboración o apunte de su parte a lo largo del proyecto?

Durante todo el proyecto, en ningún momento me dijo para ver el guion. Yo lo mandé a la agencia literaria y él ha tenido la posibilidad de leer varias versiones. Él me ha dejado completa libertad para hacer la adaptación. Y una vez me lo dijo claramente: una cosa es el lenguaje cinematográfico y otra el literario. Son dos obras distintas, cada cual tiene su punto de vista. No estaba persiguiéndome para ver el guion. Las conversaciones que hemos tenido, cuando nos hemos encontrado, sobre todo previo a la pandemia, eran acerca de cine, libros, la situación del Perú. Era como dos amigos que se ponen a conversar. Yo siempre le iba contando los avances a nivel de producción, casting, le mandaba por mail algunas cosas. Me he preocupado de tenerlo al día.

La filmación arrancó en el 2019 y se buscaba su estreno para el 2020, pero la pandemia alteró los planes. ¿Cómo fue trabajar una película en plena crisis sanitaria?

El rodaje duró un mes y un poco más. Todo se ha retrasado. Toda una edición, que se iba a hacer en la mitad de meses, al final se duplicó. Todo se ha hecho el doble. Trabajar una posproducción de una película en pandemia ha sido muy trabajoso. Es muy difícil. Trabajábamos de madrugada. Yo soy profesora, el editor también: a las 10 de la noche empezábamos a editar hasta las 2 a.m. Yo lo veía después de seis horas de terminar mis clases... no se avanza igual. La virtualidad nos ha causado más trabajo. Se duplicó nuestro trabajo normal, que es dar clases, y también el proceso de edición. De ahí empezó la posproducción en Argentina y también fue sumamente complicada, con horarios argentinos, con los técnicos de allá. Es más, el último proceso de posproducción se ha hecho ahorita. Se acaba de terminar la película con la última corrección de imagen que acabo de hacer.

Un proceso de selección

Sabemos que las adaptaciones son también una interpretación, aunque se respete el corazón del libro. Pero en términos formales, ¿qué diferencias alejan tu guion de "Un mundo para Julius" con la ficción de Bryce Echenique? ¿Y qué aspectos lo acercan?

La gran diferencia es la longitud. Es una novela larguísima, con un montón de situaciones que no se están dando en la película. Tendrías que hacer una miniserie de 12 capítulos para poder recoger cada uno de los eventos y las anécdotas que se cuentan en "Un mundo para Julius". Yo me he quedado con el conflicto principal: él tiene dos grandes pérdidas en su vida, mientras en paralelo descubre diferentes tipos de injusticias a nivel de racismo, discriminación, que ve en el colegio, pero sobre todo en su casa. Me he quedado con los eventos más importantes que construyen el conflicto de Julius. Hay varias situaciones que lo enfrentan a otro mundo social. Una película tiene que quedar con el más resaltante de todos esos hechos. Es una labor de selección, principalmente, la que se hace. No van a ver el mundo de los adultos, las fiestas de Juan Lucas con Susan, o el mundo de los hermanos... eso no está. Está el mundo de Julius, principalmente su casa.

La novela, si bien está contada por un narrador omnisciente, instala la perspectiva de un niño. Todo lo vemos a través de la mirada de Julius. ¿Cómo has podido resolver esto en la cinta?

Es más o menos parecido. Es un punto de vista del niño. No hay ninguna escena en la que él no está. Hay una pequeña escena, muy cortita, donde no está, pero él se está imaginando esa situación. Eso se ha resuelto así. Desde lo que vive, siente y le causa cierto tipo de emociones que lo llevan a esta pérdida de inocencia.

Más de 40 actores y actrices fueron convocados para "Un mundo para Julius". Además, es un filme de época. Aparte de la posproducción que ha resultado muy difícil, ¿qué fue lo más demandante?

Lo más difícil fue no contar con todo el presupuesto que alguna vez se pensó que podíamos tener. Fue muy difícil conseguir financiamiento para esta película. Hemos conseguido una película de época con un presupuesto que era limitado para este tipo de cintas. Hemos tenido que hacer milagros, sobre todo a nivel de arte y vestuario. Hay mucha gente que nos ha ayudado, que nos ha prestado ropa, que nos ha dado cosas que tenían en sus casas sin costo alguno. Las películas de época son caras, porque se debe confeccionar la ropa. Hay ropa ahora, por ejemplo, que parece de los años 80, pero no es lo mismo con personajes de los años 50.

El regreso a la literatura

Luego de "Un mundo para Julius", ¿ya tienes planes para una nueva película? ¿Alguna idea ya en marcha?

Tengo dos guiones de proyectos, uno es un guion original y otro es una adaptación, pero estaría loca si me meto a una adaptación; probablemente, sea un guion original. Pero hasta que no pase el proyecto de "Un mundo para Julius" todavía no quiero decir a dónde me voy a ir.

Además de directora y guionista eres escritora. Incluso has ganado algunos premios, como el Copé. ¿Planeas continuar explorando tu faceta literaria?

Yo siempre he seguido escribiendo, están por ahí los cuentos escondidos. Lo que no he hecho ha sido publicar, porque todo el proceso de hacer una película es tan demandante y complicado, que si yo no tuviera que trabajar para pagar mis cuentas, me dedicaría al cine y la literatura. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis después de esto y de repente irme un ratito al mundo de la literatura. Nunca me he ido, en realidad, y mis amigos de toda la vida son gente de literatura.





