'Anaconda': Jack Black y Paul Rudd protagonizan el tráiler de la metaficción más caótica y divertida del año

Sony Pictures presentó el primer avance de la nueva versión de Anaconda, una mezcla de aventura, comedia y terror que reinventa el clásico de culto dirigido por Luis Llosa en 1997.

Prepárate para una aventura tan peligrosa como hilarante. Este miércoles, Sony Pictures lanzó el primer tráiler de Anaconda, el reboot de la icónica película de 1997. Con Jack Black y Paul Rudd como protagonistas, la historia advierte que esta vez el peligro es enorme… pero la serpiente lo es aún más.

La cinta original, dirigida por el peruano Luis Llosa, reunió a Jennifer Lopez, Jon Voight, Ice Cube y Owen Wilson. La historia seguía a un equipo de documentalistas que era secuestrado por un cazador obsesionado con capturar a la serpiente más grande y letal del planeta. La película se convirtió en un éxito de taquilla, con más de 136 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

¿Qué vemos en el tráiler de Anaconda?

El adelanto comienza con Doug (Jack Black) y Griff (Paul Rudd) decididos a rehacer la película de su juventud: Anaconda. Muy pronto, el plan los lleva a la selva amazónica, donde aseguran que vivirán “la aventura de sus vidas”, acompañados por Claire (Thandiwe Newton) y Kenny (Steve Zahn).

Pero todo se complica cuando la serpiente que usaban para el rodaje muere inesperadamente. La única salida: internarse en la selva en busca de un reemplazo real. Lo que no imaginaban era toparse con una anaconda gigante de verdad… y descubrir que la película que soñaban filmar se convierte en su peor pesadilla.

El elenco de 'Anaconda' se completa con Steve Zahn y Thandiwe Newton, quienes acompañan a los protagonistas en esta peligrosa misión.Fuente: Sony Pictures

¿De qué tratará esta nueva versión de Anaconda?

La historia sigue a Doug y Griff, dos amigos en plena crisis de la mediana edad que deciden rehacer su filme favorito de adolescencia. Pero lo que comienza como una comedia de metacine pronto se transforma en una lucha por la supervivencia, cuando la ficción y la realidad se confunden ante la aparición de una verdadera anaconda.

¿Quiénes actúan en Anaconda?

El reparto principal incluye a:

Paul Rudd como Ronald 'Griff' Griffen Jr.

como Ronald 'Griff' Griffen Jr. Jack Black como Doug McCallister

como Doug McCallister Steve Zahn como Kenny Trent

como Kenny Trent Thandiwe Newton como Claire Simons

como Claire Simons Daniela Melchior como Ana Almeida

como Ana Almeida Selton Mello como Santiago Braga

como Santiago Braga Ione Skye como Malie McCallister

como Malie McCallister Ben Lawson

'Anaconda' estrenará en cines de Estados Unidos el 25 de diciembre de 2025.Fuente: Sony Pictures

¿Cuándo se estrena Anaconda?

El reboot de Anaconda llegará a los cines de Estados Unidos el jueves 25 de diciembre de 2025. Aún no se ha confirmado su fecha de estreno en Latinoamérica.

Mira el tráiler de Anaconda a continuación...

