Bárbara Mori y Christian Meier estrenan 'Mistura' con el respaldo del presidente de DC Comics

La cinta de Ricardo de Montreuil llega a los cines peruanos tras recorrer festivales internacionales. Jim Lee, presidente de DC Entertainment, felicitó a su director en redes sociales.

Desde este jueves, Mistura, la película dirigida por Ricardo de Montreuil, se estrena oficialmente en los cines peruanos después de un exitoso paso por festivales internacionales. El filme está protagonizado por Bárbara Mori, Pudy Ballumbrosio y Christian Meier, y su lanzamiento ha recibido un reconocimiento inesperado: el del presidente de DC Comics.

Se trata de Jim Lee, artista gráfico surcoreano-estadounidense y presidente de la editorial detrás de personajes como Superman, Batman y la Mujer Maravilla.

“Felicitaciones a mi amigo Ricardo de Montreuil por el estreno de su película Mistura, que llega mañana (jueves) a todos los cines de Perú”, escribió Lee en sus redes sociales el miércoles. “Ricardo dejó su sangre, sudor y lágrimas en esta historia conmovedora y emotiva ambientada en el hermoso Perú de los años 60”.

El ejecutivo agregó: “Sin dar spoilers, Mistura cuenta la historia de una aristócrata caída en desgracia que se reinventa a través de una audaz aventura culinaria que une a los diversos pueblos de su país. Para quienes están en Centro y Sudamérica, se estrena en Colombia en septiembre y en México este noviembre. ¡Buen provecho!”.

'Mistura' se estrenó en festivales como Mill Valley, Hamptons y Newport Beach antes de llegar al Perú.Fuente: Seine Pictures

Las reacciones del elenco

Las palabras de Jim Lee fueron celebradas por De Montreuil, quien respondió: “Muchas gracias, Jim. Esto realmente significa mucho viniendo de ti. ¡Agradecido por tu apoyo, mi amigo!”.

Pudy Ballumbrosio también comentó la publicación con un sencillo “Gracias”, acompañado de corazones, mientras que Christian Meier compartió el post en una historia de Instagram.

Días antes, Bárbara Mori visitó Lima para promocionar el estreno. “Muy emocionada de presentar mi película en Perú. Es una bellísima historia, donde las culturas se mezclan como los ingredientes en cada platillo de la gastronomía peruana, invitándonos a recordar que cada cultura es una memoria viva”, señaló en redes.

Añadió: “Es una historia que nos abraza el corazón para reconocernos humanos a pesar de las aparentes diferencias. Nos invita a mirarnos con otros ojos y descubrir que la verdadera fortaleza surge cuando soltamos las expectativas externas y elegimos caminar un camino propio”.

La película 'Mistura' se estrena en salas de cine peruanas el 28 de agosto de 2025.Fuente: Seine Pictures

¿De qué trata Mistura?

La trama sigue a Norma, una mujer que, tras ser abandonada por su esposo, es rechazada por la sociedad limeña de élite. Decidida a salir adelante, se une a personas de distintas comunidades para levantar un proyecto inesperado: un restaurante.

El elenco de Mistura incluye a Stefano Meier, Juan Pablo Olyslager, Vanessa Saba, Marco Zunino y más.Fuente: Seine Pictures

¿Cuándo se estrena Mistura?

La película tuvo su estreno mundial el 8 de octubre de 2024 en el Festival de Cine de Mill Valley y pasó por otros certámenes como Hamptons, Newport Beach, Sarasota y Morelia. En Perú, llega a las salas el 21 de agosto de 2025.

Mira el tráiler de Mistura a continuación...

