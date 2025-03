Jack Black y Jason Momoa llegan a México antes del estreno de 'Una película de Minecraft'… ¡y terminan comiendo insectos!

Jack Black y Jason Momoa llegaron a México como parte de la gira promocional de Una película de Minecraft, donde probaron insectos y compartieron con fans. La cinta se estrena en cines la próxima semana.

La cuenta regresiva para el esperado estreno de Una película de Minecraft ha comenzado, y la locura no se ha hecho esperar. Jack Black y Jason Momoa, quienes encabezan el elenco, iniciaron una gira de promoción que los llevó a México, donde tuvieron la oportunidad de sumergirse en la rica gastronomía local… y de paso, ¡probar algunos insectos!

En su visita al Mercado de San Juan, los actores llegaron acompañados del tiktoker Jezzini, quien los guió en una experiencia culinaria muy fuera de lo común. Chapulines, alacranes, gusanos… todo un festín de exquisiteses que acompañaron con tortillas de maíz, tostadas y guacamole. Una verdadera prueba de valentía para estos gigantes de Hollywood.

"¿Están listos para probar grillos?", les preguntó Jezzini con una sonrisa traviesa. Jack Black, siempre con su humor característico, respondió: "muy peligroso". Pero la aventura no terminó ahí. El influencer les ofreció un alacrán, y Jack, mirando a la cámara, soltó: "¿debería hacerlo?". Tras unos segundos de duda, se respondió a sí mismo con un "ándale, pues" y, con sin dudar más, se lanzó a probarlo.

La bebida no se quedó atrás. Jack y Jason saborearon una refrescante horchata, un clásico mexicano hecho con jamaica, tamarindo y frutas tropicales. También se deleitaron con un delicioso tlacoyo, un platillo tradicional de maíz, frijoles y chile. Y para culminar esta divertida experiencia mexicana, los dos actores rompieron una piñata con forma de Creeper, el famoso enemigo del videojuego Minecraft.

Una gira explosiva para Una película de Minecraft

Jack Black y Jason Momoa no viajaron solos. Junto a ellos, el elenco formado por Danielle Brooks (Orange Is the New Black), Emma Myers (Wednesday) y Sebastian Eugene Hansen (Lisey's Story) desfiló por la alfombra verde en Cinépolis Parque Toreo en Naucalpan de Juárez, México, junto al director Jared Hess (Napoleon Dynamite) y el productor Torfi Frans Ólafsson.

Durante el evento, los actores se tomaron el tiempo para compartir con los fans. Momoa, por ejemplo, reveló que, si fuera luchador, su nombre sería “Lobo”. Por su parte, Danielle Brooks confesó su amor por los tacos de pescado, dejando claro que el sabor mexicano conquistó sus corazones (y sus estómagos).

Jason Momoa interpreta a Garrett “El Hombre de la Basura” Garrison en 'Una película de Minecraft'.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿De qué trata Una película de Minecraft?

El mundo de Minecraft no es solo un lugar para construir, sino también para sobrevivir. En esta aventura, cuatro inadaptados —Garrett “El Hombre de la Basura” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastián Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) y Dawn (Danielle Brooks)— son transportados inesperadamente al Overworld, un universo cúbico repleto de criaturas y desafíos.

Allí, entre bloques pixelados, enemigos impredecibles y paisajes llenos de misterio, se encuentran con Steve (Jack Black), un experto constructor que los guiará en una misión épica para salvar este mundo… y, de paso, aprender a trabajar en equipo.

Jack Black y Jason Momoa lideran el elenco de 'Una película de Minecraft', la primera adaptación al cine en live action del popular videojuego.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Quiénes actúan en Una película de Minecraft?

El reparto principal incluye a:

Jack Black como Steve

como Steve Jason Momoa como Garrett

como Garrett Danielle Brooks como Dawn

como Dawn Emma Myers como Natalie

como Natalie Sebastián Eugene Hansen como Henry

como Henry Jennifer Coolidge como la subdirectora Marlene

como la subdirectora Marlene Rachel House como Malgosha

La esperada película llegará a los cines de Latinoamérica el 3 de abril de 2025.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Cuándo se estrena Una película de Minecraft?

La película llegará a los cines de Latinoamérica el 3 de abril de 2025, mientras que su debut en Estados Unidos y Canadá será el 4 de abril. Originalmente, el estreno de Una película de Minecraft estaba previsto para 2019, pero tras varios retrasos (pandemia incluida), finalmente verá la luz este año.

Jared Hess, conocido por 'Nacho Libre', es el encargado de dirigir esta ambiciosa producción.Fuente: Warner Bros. Pictures

Mira el segundo tráiler de Una película de Minecraft a continuación...

