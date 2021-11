"Manco Capac" es una cinta peruana dirigida por Henry Vallejos y busca competir en los Oscar 2022. | Fuente: Difusión

"Manco Cápac", la película puneña que representa al Perú en la carrera por una nominación en los Oscar 2022 en la categoría de Mejor película internacional, llegará a las salas de cine nacionales el próximo jueves 9 de diciembre. Por ello, a un mes de su estreno, se lanzó un nuevo tráiler en distintas plataformas audiovisuales.

Tras haber obtenido galardones en el Festival de Cine de Lima 2020 y por la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (Apreci), además de un exitoso paso por festivales internacionales, el largometraje dirigido por Henry Vallejo por fin estará al alcance del público peruano.

"Manco Cápac" narra la historia de Elisbán (Jesús Luque), un joven que no se rinde fácilmente, esquiva la agresión y no se queja ni lamenta de quienes casualmente lo subestiman. Se maneja con dignidad y sus pequeños trabajos son solo trampolines para impulsar su verdadero potencial.

Se trata de una película que prescinde de todo sensacionalismo en su temática y busca rendir homenaje a los incas con una historia actual. De corte minimalista, su trama refleja la hostilidad de la ciudad a través de personajes que hacen tambalear al protagonista.

El trabajo de filmar "Manco Capac"

Más de diez años le tomó al director la realización de "Manco Cápac", desde un largo proceso de concepción de guion, conseguir los medios para financiar la película (que incluyó la venta de una propiedad en Cusco) y se prolongó hasta encontrar al actor Jesús Luque que interpreta a Elisbán.

La propuesta visual está planteada con planos secuencia en casi todas sus escenas, los cuales buscan acompañar al protagonista, moviendo la cámara siempre con un propósito: seguir el recorrido constante que realiza el protagonista.

"Manco Cápac" prescinde de la música incidental y recopila la que rodea al protagonista, con lo cual crea una atmósfera inmersiva que se aprovecha del color, la multitud y la soledad. Cabe anotar que el rodaje se hizo íntegramente en la ciudad de Puno y alrededores.

En cuanto a los Oscar 2022, la ceremonia se realizará el 27 de marzo del próximo año. Las votaciones para elegir a las candidatas iniciarán el 27 de enero y culminan el 1 de febrero. El 8 de febrero se conocerán las nominaciones oficiales.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.