Cada vez falta menos días para que "No me digas solterona 2", la esperada secuela de la cinta de Ani Alva Helfer, llegue a la cartelera peruana. Con su estreno programado para el jueves 14 de abril, la actriz Patricia Barreto expresó su agradecimiento con el público por mantenerse a la espera de esta importante fecha.

"Me siento muy agradecida por todo el público fiel que durante todo este tiempo ha esperado por la secuela y que sigue reproduciendo en sus casas la película", sostuvo la protagonista de la película en un comunicado de prensa, en el que además se recuerda la cantidad de espectadores que llevó la primera entrega de este filme: más de 868 mil espectadores.

"No me digas solterona 2" retoma las desventuras de Patty, quien se encuentra todavía en busca del amor verdadero. Faltando una semana para su llegada a las salas de cine, la productora Big Bang Films reveló nuevas imágenes de esta comedia, que sin duda se presenta como uno de los estrenos más atractivos de la temporada.

El reparto, además de Patricia Barreto, está conformado por André Silva, Angélica Aragón, Andrés Vílchéz, Anahí de Cárdenas, Natalia Salas, Yiddá Eslava, Maricarmen Marín, Rodrigo Sánchez Patiño, entre otros. También se verán nuevos rostros como Merly Morello, Marisa Minetti, Mabel Duclós, Regina Alcóver y la legendaria Eva Ayllón.

La preventa para la secuela de "No me digas solterona" está disponible en compra física y virtual.

"La búsqueda de quién eres en la vida"

En febrero de 2020, antes de que la pandemia atrasara el estreno de "No me digas solterona 2", Patricia Barreto contó a RPP Noticias la forma en que encaró este nuevo reto que la coloca, nuevamente, en el papel de protagonista.

“Si bien es una comedia romántica, creo que va mucho más allá. Hay una crisis muy fuerte que va a hacer que se cuestione quién es ella [su personaje] en el amor, en la parte laboral, amical. Si bien la primera [parte] fue la búsqueda del amor propio, esta es la búsqueda de quién eres en la vida, cuál es tu rol. Ese es un cuestionamiento de crisis existencial”, dijo entonces la actriz.

Aunque parece una cinta que se hace preguntas mayores, Patricia Barreto manifestó que es “más ligera” de lo que ella pueda asegurar, capaz de provocar risas y un sentido de empatía derivado de la interpretación que siempre busca impregnar en sus retos actorales.

“Como yo manejo mis personajes, como los creo, siempre deben tener una cuota de profundidad que hace que tenga estas capas y niveles, donde no solo te vas a reír por lo que le está pasando, sino es una desgracia y una alegría identificable”, señaló.

