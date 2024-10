Tito Catacora: el reto de llevar 'Yana-Wara' al Oscar, el cine peruano y sus próximos proyectos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tito Catacora, director de la aclamada Yana-Wara, nos invita a explorar la cosmovisión aymara a través de la trágica y fantástica historia de una niña cuyo destino nunca fue suyo. La película, bien recibida en festivales de cine internacionales, ahora busca un lugar entre las nominadas a los premios Oscar y Goya, recordándole al mundo la realidad de las comunidades andinas y concientizando sobre el cuidado de la naturaleza.

► Oscar 2025: Yana-Wara, Reinas y las películas por la nominación a Película Internacional

La presión es alta, pero el director se muestra preparado para enfrentar los desafíos que vienen con esta oportunidad. “Estamos sumamente agradecidos de que Yana-Wara haya sido designada como representante para los premios”, comenta en una entrevista con RPP. "Hemos hecho coordinaciones con agentes en Los Ángeles y España, y estamos trabajando con Promperú para hacer llegar nuestra propuesta (...) El objetivo es llegar a los miembros de la Academia", agrega.

Para ello, Tito viajará a Estados Unidos y España junto a algunos actores de la película. "Hay que ser realistas: para que una obra trascienda, se requiere inversión. Por ejemplo, en el caso de Roma, Netflix debió haber invertido millones. Promperú nos dijo que no pueden quedarse de brazos cruzados. El Ministerio de Cultura, a través del DAFO, también cuenta con un presupuesto para difusión internacional. Haremos lo posible dentro de nuestras posibilidades", añade.

La película explora la cosmovisión aymara y aborda temas como la violencia infantil y el respeto a la naturaleza.Fuente: V&R Films

¿De qué trata Yana-Wara?

Aunque la película retrata la violencia infantil, específicamente el caso de una niña abusada por su profesor, el cineasta explica que otra lectura esencial es el respeto a la naturaleza. "Queríamos transmitir que la naturaleza tiene su espacio (...) En esta película, el espíritu maligno, el Anchanchu—que para nosotros es el proveedor de la riqueza—vive en una caverna, y la niña Yana-Wara invade su espacio, rompiendo el equilibrio", señala.

La historia se enriquece con referencias cinematográficas como El Exorcista (1973) de William Friedkin y Un perro andaluz (1929) de Luis Buñuel. La atmósfera y el uso del silencio en la primera inspiraron la manera en que Catacora representa lo maligno en su obra. Por otro lado, menciona cómo las imágenes impactantes de la segunda fueron un referente para lograr que algunas escenas de Yana-Wara se grabaran en la memoria del espectador.

Catacora trabaja en coordinación con Promperú y agentes en Estados Unidos y España para promocionar la película internacionalmente.Fuente: V&R Films

¿Qué le dio miedo a Tito Catacora?

Durante el rodaje, su hermano Óscar Catacora, quien había asumido la dirección en la primera etapa, falleció en noviembre de 2021 debido a una apendicitis. Aunque este hecho podría relacionarse con el carácter sobrenatural de Yana-Wara, Tito confiesa que lo que más le asustaba era la historia en sí. "Al revisar el guion me daba miedo. Pensaba en cómo iba a trabajar los personajes. Luego hicimos Los indomables con mucha gente, pero no sentí miedo. Yana-Wara tenía algo especial", confiesa.

Por otro lado, el director no oculta que el tema de la violencia de género en la película es delicado. “Hemos hecho una denuncia pública, sin encubrimiento, para generar un debate”, indica. El guion, una idea original de Óscar, se basa en un caso real: "Le habían contado de una niña que vivía con personas que no eran sus padres, la botaban de la casa y ella comentaba que veía espíritus malignos. Sin embargo, Tito aclara que ese solo fue el punto de partida, porque "la realidad es un pésimo guion".

A pedido del público y gracias a @cineplanet ¡Yana-Wara continua en cartelera! No te pierdas en pantalla grande la candidata de nuestro país 🇵🇪 a los Oscara y premios Goya

Entradas aquí ➡️ https://t.co/IjOpv6yaGS#CinePeruano #yanawara #vrfilmsgroup #aymara #Oscars #premiosgoya pic.twitter.com/4RaDn3Os2D — V&R Films 🇵🇪 (@vrfilmsgroup) October 18, 2024

¿Cómo ha sido este año para el cine peruano?

“Pienso que hubo logros, pero también proyectos de ley que intentan limitarnos", reflexiona Catacora. El director menciona el Proyecto de Ley N° 07697, que establece que no pueden beneficiarse de los estímulos económicos aquellas obras "que atenten contra el Estado de derecho y afecten la defensa de los intereses del Estado peruano, así como aquellas que contravengan la Política de Seguridad y Defensa Nacional o vulneren la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano".

► Vaguito, Chabuca, Yana-Wara y las películas peruanas más vistas en 2024

"No veo pertinente que mi película pase al Tribunal Constitucional para verificar si está acorde con la Constitución o al Ministerio de Defensa para evaluar la seguridad nacional. Creo que es un atentado", señala. Asimismo, sugiere: "Quienes proponen este tipo de leyes, quizás piensan que el status quo es perfecto. Que hagan una película de esa naturaleza, que digan que no hay delincuencia, que la política es lo mejor. Me gustaría ver ese tipo de películas".

Destacó también que las propuestas regionales, en cambio, necesitan más apoyo económico, pues son las que están brillando en los festivales internacionales. Advierte que en Perú existen 47 lenguas originarias, pero solo se producen películas en quechua, aymara y shipibo, por lo que recomienda mayores estímulos "para que otras culturas tengan voz para expresarse", como sucedió con Yana-Wara, que ganó el concurso del Ministerio de Cultura en 2018 para largometrajes de ficción en lenguas originarias.

El director se inspiró en películas como 'El exorcista' y 'Un perro andaluz' para crear una atmósfera inquietante y memorable.Fuente: V&R Films

¿En qué está trabajando Tito Catacora?

"Fue un año con bastante trabajo", recuerda Tito al repasar todo lo que ha conseguido en 2024. "Hemos cumplido: hicimos la distribución comercial de Yana-Wara y también presentamos Los indomables. El próximo año pensamos estrenarla en el circuito comercial". En este punto, Catacora agradece al público que ha disfrutado Yana-Wara en los cines: "Les tengo un eterno reconocimiento y esperamos que puedan seguir disfrutando la película".

Mientras se prepara para continuar la campaña de difusión de la película en la carrera por los premios Oscar y Goya, y tras estrenar Los indomables en el Festival de Cine de Lima 2024, Catacora ya comenzó a trabajar en su siguiente historia. No entra en detalles, pero nos adelanta que será una aventura épica en la que viajará al pasado: "He avanzado, aunque no mucho. Es una película épica. Los indomables está ambientada en 1780 y ahora quiero ambientarla antes de la llegada de los españoles", concluye.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis