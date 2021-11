"Un mundo para Julius" tuvo un auspicioso estreno en la cartelera nacional. | Fuente: Diva Producciones

"Un mundo para Julius", la adaptación cinematográfica de la novela emblemática de Alfredo Bryce Echenique, se estrenó el 11 de noviembre. Pese a la pandemia y al aforo limitado de los cines, más de 11 500 espectadores fueron a ver la cinta en su primer fin de semana en cartelera.

Dirigida por la cineasta Rossana Díaz Costa, la película recibió los aplausos al final de las funciones y los comentarios favorables del público, que ubicó a este largometraje entre los cinco primeros lugares de las producciones más vistas desde su fecha de estreno, según un comunicado de prensa.

Alfredo Bryce Echenique fue uno de los primeros en respaldar la película apenas la vio. "Los invito a disfrutar con la excelente película de Rossana Díaz Costa. Yo la volveré a ver ni bien pueda y ya verán ustedes cómo les ocurre lo mismo que a mí", sostuvo.

Por su parte, la directora expresó su agradecimiento con el público y, sobre todo, con el autor de la novela que le mostró su total aprecio por la película.

"Un mundo para Julius" a sala llena durante su estreno en la cartelera peruana. | Fuente: Divas Producciones

Los niños en "Un mundo para Julius"

Los niños de "Un mundo para Julius" se roban el corazón de los espectadores. Protagonizada por Mayella Lloclla, la cinta cuenta con las actuaciones de tres pequeños actores: Rodrigo Barba y Augusto Linares (Julius de 4 y 9 años, respectivamente) y Pamela Saco (hermanita de Julius).

Familias con niños que acudieron al cine salieron emocionados con la tierna y conmovedora historia de Julius, un niño que va despertando a la vida con inocencia y alegría, pero también con tristeza al ver las enormes diferencias entre su familia y los empleados de la casa donde vive.

En el filme, Mayela Lloclla encarna a Vilma, la nana del protagonista; Fiorella de Ferrari es Susan, la madre; y el actor español Nacho Fresneda da vida a Juan Lucas, pareja de Susan. Completan el reparto Gonzalo Torres, Camila Mac Lennan, Fernando Bacilio, Antonieta Pari y Salvador del Solar en la narración, entre otros.

Este es el segundo largometraje de Rossana Díaz Costa luego del éxito de "Viaje a Tombuctú". Cuenta con una recreación de época y fue filmada íntegramente en Lima, en locaciones como la Casa Fernandini, el Museo Pedro de Osma y el Colegio Guadalupe.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables

Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.