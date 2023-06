Cómo acortar la brecha de competencias

Las empresas han venido utilizando los MOOCs (cursos online masivos) como una de las principales herramientas para entrenar a sus empleados en competencias que requerían para sus labores. Sin embargo, hay estudios(*) que indican que estos tipos de cursos no son suficientes para brindar la mejor experiencia y asegurar la adquisición de competencias al usuario.

La competitividad en los mercados laborales obliga a que las empresas busquen otras alternativas para complementar la capacitación de sus trabajadores o de entrenar a talentos a adquirir las competencias para cumplir con las necesidades de la empresa. Por ejemplo, existe un número de empresas que ofrece programas de MBA a sus directivos, pero también podrían ofrecer financiar parcialmente programas de pregrado a manera de retener a sus mejores empleados de línea (p.e. vendedores, conductores, trabajadores part-time). El director financiero de Chipotle, un restaurant que puso en práctica este beneficio, afirmó que los empleados que formaron parte del programa eran hasta 3.5 veces más probables de evolucionar en la compañía y los niveles de deserción eran casi nulos.

| Fuente: Unsplash

Otra herramienta efectiva son las pasantías. Aunque las prácticas se han considerado como un sistema de entrada a primeras experiencias profesionales para recién egresados o en curso de estudio, este sistema podría expandirse para encontrar personas para roles que son importantes y en donde las empresas no tienen suficientes candidatos. Las empresas podrían ofrecer pasantías para puestos de medio rango a personas que tienen experiencias profesionales en otras áreas y que no calzan completamente en el perfil, permitiéndoles ganar la experiencia práctica necesaria a través del día a día.

Finalmente, los programas de coaching ofrecen también un acompañamiento que permite a las empresas poder guiar a sus empleados a través de la experiencia comprobada de una persona en la empresa. Al ser una experiencia personalizada, es menos recurrente, pero tiene uno de los mejores resultados al ser un acompañamiento cercano.

Estas herramientas podrán complementar la experiencia que los MOOCs proponen, pero, asimismo, podrán también mejorar el compromiso y la retención de sus trabajadores.

(*) Kizilcec,R., Reich, J. & Yeomans, M. (2020). Scaling up behavioral science interventions in online education, Psychological and cognitive sciences, 117(26), 14900-14905.