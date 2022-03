La ventaja invisible

Muchas veces juzgamos el éxito de una empresa por los activos tangibles con las que cuenta. Ya sea por cuán grande es su oficina o cuán moderno es su mobiliario, nuestra percepción se construye siempre primero por lo que podemos observar. Sin embargo, los activos intangibles, aquellos que no tienen una forma física, los invisibles, son una fuente aún más importante para la capacidad competitiva de la empresa y muchas veces constituyen la verdadera fuente de ventaja competitiva que puede sostenerse en el tiempo. Por tanto, sería lógico pensar que aquellas empresas que tienen un mayor crecimiento son aquellas que invierten más en sus activos intangibles. Un estudio en el 2019(*) encontró que las empresas con un crecimiento más acelerado invierten en promedio 2.6 veces más en sus activos intangibles que las empresas con menos crecimiento. ¿Y qué tanta es la diferencia en su crecimiento? La media de estas empresas que invertían más en activos intangibles creció hasta 6.7 veces más que aquellas en el otro grupo.

| Fuente: Freeimages

Sin embargo, no se trata de tan solo invertir en intangibles, sino que debe venir acompañado de una estrategia que permita convertirlas en ventaja. Las empresas que logran un mayor crecimiento se caracterizan por usar la data que resulta de sus operaciones para tomar decisiones. Esto quiere decir que son capaces de poder construir estrategias a partir de la experiencia adquirida en sus proyectos de desarrollo e investigación, mediante la inversión en ideas disruptivas y armando una cultura flexible que les permita tomar decisiones dinámicas en tanto reciben información. Esto también se refleja en la gestión del capital humano, pues las empresas con mayor crecimiento poseen hasta 2.6 mayor probabilidad de retener el talento y hasta 1.7 veces más de albergar y promover la diversidad.

La evidencia nos dice que aquellas que invierten en innovación son también las que invierten más en intangibles, pero esta inversión es solo el punto de partida, pues también requieren de una estrategia que las aproveche para lograr sinergias y crecimiento.

(*) Hazan, E. Smit, S. Woetzel, J., Cvetanovski, B., Krishnan, M., Gregg, B., Perrey, J., Hjartar, K. (2021). Getting tangible about intangibles: The future of growth and productivity?, McKinsey Global Institute

