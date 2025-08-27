Últimas Noticias
¿Quién es el peruano más admirado?

Rolando Arellano Cueva

Rolando Arellano Cueva

·

Les daré algunas pistas: no es peruano, es peruana, y es pionera en el continente. Sí, paisana, paisano, me refiero a Isabel Flores de Oliva, nuestra Santa Rosa de Lima, cuyo nacimiento celebramos el 30 de agosto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paisana, paisano, ¿quién cree usted que es el peruano más admirado de nuestra historia? Piense un momento. Tal vez se le venga a la mente Miguel Grau, nuestro caballero de los mares; Javier Pérez de Cuéllar, que representó al Perú en el mundo; o Mario Vargas Llosa, nuestro Nobel de Literatura; o quizás Garcilaso de la Vega, símbolo de nuestra herencia mestiza. Sin embargo, probablemente no mencione al personaje del que quiero hablarle hoy.

Les daré algunas pistas: no es peruano, es peruana, y es pionera en el continente. Sí, paisana, paisano, me refiero a Isabel Flores de Oliva, nuestra Santa Rosa de Lima, cuyo nacimiento celebramos el 30 de agosto. Ella fue la primera persona de América en ser canonizada; es decir, nombrada santa, la primera santa de América. Y la Iglesia la nombró Patrona del Perú, de América y hasta de las Islas Filipinas, que en esa época eran colonia española. Pero hay algo más: en toda iglesia católica del mundo, no solo en nuestras regiones, hay un altar dedicado a Santa Rosa. Y pese a ello, en su propio país, aquí, parece que a veces la dejamos en el olvido. 

Esto debería cambiar. Primero, porque Santa Rosa es ejemplo de entrega, de fe y de servicio al prójimo, valores que necesitamos para seguir construyendo un Perú mejor. Segundo, porque los peruanos necesitamos motivos de orgullo, ejemplos que nos ayuden a “creérnosla” más como pueblo. Que nos hagan recordar el gran valor de tantos peruanos y en especial de nuestras mujeres fuertes que, como Santa Rosa, nos marcan el camino. Tercero, porque nuestras raíces culturales, paisana, paisano, tienen mucho bueno que rescatar del pasado y del presente. Y abrazarlas es una forma de elevar nuestra autoestima y nuestro futuro. 

Mire, piense usted que millones de personas viajan por turismo religioso a lugares como Lourdes, Asís o la Basílica de Guadalupe. ¿Por qué Lima, la ciudad donde vivió Santa Rosa, y Quives, su lugar de nacimiento, no podrían estar a ese nivel? Más allá que recordarla solo ese día y con ella festejar a la guardia civil que la tiene por patrona, deberíamos  reconocer en Santa Rosa su estatus de símbolo de orgullo peruano como, disculpando la comparación, lo pueden ser Machu Picchu o la gastronomía.

Porque paisana, paisano, si nuestros grandes personajes vivieran hoy, si Santa Rosa estuviera aquí, sin duda estaría feliz de seguir ayudando a sus paisanos. Y nosotros podríamos seguir honrándola manteniendo viva su memoria y su ejemplo.

Rolando Arellano Cueva La Mirada Positiva

