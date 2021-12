Los primeros estrenos de Crunchyroll para el 2022. | Fuente: Crunchyroll

Crunchyroll, la empresa dedicada a la transmisión de películas y series de animes, anunció las primeras producciones que llegarán a su catálogo en el 2022. Entre su atractiva propuesta, figura el regreso de Attack on Titan; la continuación del Arco del Distrito Rojo de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y las series Orient, My Dress-Up Darling o Tokyo 24th Ward.

Mediante un comunicado, la plataforma de entretenimiento también anunció las series que continuarán emitiéndose durante el primer trimestre del 2022; en la lista figuran: One Piece, Boruto: Naruto Next Generations, Platinum End, Yashahime: Princess Half-Demon, Dragon Quest: The Adventure of Dai, Digimon Ghost Game, Kiyo in Kyoto: From the Maiko House, Blade Runner: Black Lotus y Tropical-Rouge! Pretty Cure.

Sin embargo, Ranking of King y The Case Study of Vanitas, son las producciones más atractivas de este primer anuncio.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Entertainment District Arc

- Título original: Kimetsu no Yaiba: Yūkaku-hen.

- Director: Haruo Sotozaki (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba).

- Estudio: Ufotable (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba).

- Estreno: 5 de diciembre.

- Origen: Manga, escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge.

- Géneros: Sobrenatural, acción, aventura.

Lord El-Melloi’s II Case Files (Rail Zeppelin) Grace note -Special Episode-

- Título original: Lord El-Melloi II-sei no Jikenbo -Rail - Zeppelin Grace note- Tokubetsu-hen.

- Director: Makoto Katō

- Estudio: Troyca

- Estreno: Por confirmar / *31 de diciembre en Japón.

- Origen: Novelas ligeras, escritas por Makoto Sanda e ilustradas por Mineji Sakamoto.

- Géneros: Misterio.

The Irregular at Magic High School: Reminiscence Arc (OVA)

- Título original: Mahōka Kōkō no Rettōsei: Tsuioku-hen.

- Director: Risako Yoshida

- Estudio: 8-Bit

- Estreno: Por confirmar / *31 de diciembre en Japón.

- Origen: Novelas ligeras, escritas por Tsutomu Satō e ilustradas por Kana Ishida.

- Géneros: Acción, ciencia ficción, fantasía.

Ranking of Kings: Parte 2

- Título original: Ōsama Ranking.

- Director: Yousuke Hatta

- Estudio: WIT Studio (Vivy –Fluorite Eye’s Song-).

- Estreno: Próximamente / *Los episodios de la primera parte llegarán en enero de 2022.

- Origen: Manga, escrito e ilustrado por Sōsuke Tōka.

- Géneros: Fantasía, aventura, comedia.

In the Land of Leadale

- Título original: Leadale no Daichi nite.

- Director: Masayuki Yanase (By the Grace of the Gods).

- Estudio: Maho Film (By the Grace of the Gods).

- Estreno: 5 de enero.

- Origen: Novelas ligeras, escritas por Ceez e ilustradas por Tenmaso.

- Géneros: Isekai, fantasía, aventura, recuentos de la vida.

Orient

- Director: Tetsuya Yanagisawa (High School DxD).

- Estudio: ACGT (Kino’s Journey -the Beautiful World-).

- Estreno: 5 de enero.

- Origen: Manga, escrito e ilustrado por Shinobu Ohtaka.

- Géneros: Fantasía, aventura, acción.

Tokyo 24th Ward

- Título original: Tokyo 24-ku.

- Director: Naokatsu Tsuda (JoJo’s Bizarre Adventure).

- Estudio: CloverWorks (Wonder Egg Priority).

- Estreno: 5 de enero.

- Origen: Proyecto original.

- Géneros: Ciencia ficción.

CUE!

- Director: Shin Katagai (Re:Stage! Dream Days).

- Estudio: Yumeta Company & Graphinica (Re:Stage! Dream Days).

- Estreno: 7 de enero.

- Origen: Juego móvil, desarrollado por Liber Entertainment.

- Géneros: Recuentos de la vida, drama.

World’s End Harem

- Título original: Shūmatsu no Hāremu.

- Director: Yuu Nobuta (Maesetsu! Opening Act).

- Estudios: Studio Gokumi y AXsiZ (Maesetsu! Opening Act).

- Estreno: 7 de enero.

- Origen: Manga, escrito por LINK e ilustrado por Kotaro Shōno.

- Géneros: Harem, ciencia ficción.

Akebi’s Sailor Uniform

- Título original: Akebi-chan no Sailor Fuku.

- Directora: Miyuki Kuroki (Her Blue Sky).

- Estudio: CloverWorks (Shadows House).

- Estreno: 8 de enero.

- Origen: Manga, escrito e ilustrado por Hiro.

- Géneros: Recuentos de la vida, escolar, comedia.



Miss Kuroitsu From the Monster Development Department

- Título original: Kaijin Kaihatsubu no Kuroitsu-san.

- Director: Hisashi Saito (Haganai).

- Estudio: Quad.

- Estreno: 8 de enero.

- Origen: Manga, escrito e ilustrado por Hiroaki Mizusaki.

- Géneros: Fantasía, comedia.

My Dress-Up Darling

- Título original: Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru.

- Director: Keisuke Shinohara (Black Fox).

- Estudio: CloverWorks (Shadows House).

- Estreno: 8 de enero.

- Origen: Manga, escrito e ilustrado por Shinichi Fukuda.

- Géneros: Comedia romántica, recuentos de la vida.



The Strongest Sage With the Weakest Crest

- Título original: Shikkaku Mon no Saikyō Kenja.

- Director: Noriaki Akitaya (Bakuman.).

- Estudio: J.C. Staff (Bakuman.).

- Estreno: 8 de enero.

- Origen: Novelas ligeras, escritas por Shinkoshoto e ilustradas por Huuka Kazabana.

- Géneros: Isekai, fantasía, aventura, acción.

Attack on Titan: The Final Season – Parte 2

- Título original: Shingeki no Kyojin The Final Season Part 2.

- Director: Jun Shishido (Attack on Titan: The Final Season).

- Estudio: MAPPA (Attack on Titan: The Final Season).

- Estreno: 9 de enero.

- Origen: Manga, escrito e ilustrado por Hajime Isayama.

- Géneros: Acción, drama, fantasía.

Princess Connect! Re:Dive – Temporada 2

- Director: Takaomi Kanasaki (Princess Connect! Re:Dive).

- Estudio: CygamesPictures (Princess Connect! Re:Dive).

- Estreno: 10 de enero.

- Origen: Juego móvil, desarrollado por Cygames.

- Géneros: Aventura, fantasía, acción, comedia.

Sabikui Bisco

- Director: Atsushi Ikariya (Sakura Internet Rebirth).

- Estudio: Oz.

- Estreno: 10 de enero.

- Origen: Novelas ligeras, escritas por Shinji Cobkubo e ilustradas por K Akagashi.

- Géneros: Aventura, postapocalíptico.

Life With an Ordinary Guy Who Reincarnated Into a Total Fantasy Knockout

- Título original: Fantasy Bishōjo Juniku Ojisan to.

- Directora: Sayaka Yamai

- Estudio: OLM (Odd Taxi).

- Estreno: 11 de enero.

- Origen: Manga, escrito por Yū Tsurusaki e ilustrado por - Shin Ikezawa.

- Géneros: Isekai, comedia romántica.



Love of Kill

- Título original: Koroshi Ai.

- Director: Hideaki Oba (Dr. Ramune: Mysterious Disease Specialist).

- Estudio: Platinum Vision (Dr. Ramune: Mysterious Disease Specialist).

- Estreno: 12 de enero.

- Origen: Manga, escrito e ilustrado por Fe.

- Géneros: Suspenso, romance, misterio.

FreakAngels

- Estudio: Yapiko Animation.

- Estreno: 27 de enero.

- Origen: Novela gráfica, escrita por Warren Ellis e ilustrada por Paul Duffield.

- Géneros: Ciencia ficción, acción.

Yamishibai: Japanese Ghost Stories – Temporada 10

- Director: Kenichi Sugimoto (Yamishibai: Japanese Ghost Stories).

- Estudio: ILCA (Yamishibai: Japanese Ghost Stories).

- Estreno: Enero 2022.

- Origen: Proyecto original.

- Géneros: Horror, suspenso.

The Case Study of Vanitas: Parte 2

- Título original: Vanitas no Carte 2.

- Director: Tomoyuki Itamura (The Case Study of Vanitas).

- Estudio: Bones (The Case Study of Vanitas).

- Estreno: 14 de enero / *Los episodios de la primera parte ya están disponibles.

- Origen: Manga, escrito e ilustrado por Jun Mochizuki.

- Géneros: Fantasía oscura, supernatural, steampunk.