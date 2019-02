Attack on Titan confirma fecha de estreno de nueva temporada, será más pronto de lo que crees

Shingeki no Kyojin, el popular anime escrito por Hajime Isayama acaba de confirmar la fecha del lanzamiento de la última parte de su tercera temporada mediante un tuit desde una cuenta oficial, la cual fue lanzada en julio del 2018. Podremos por fin ver la conclusión de este arco argumental el día 28 de abril del 2019.

La siguiente parte de la tercera temporada tendrá los 12 capítulos que no pudieron ser emitidos durante el 2018, no se ha revelado las razones por el cual no fueron lanzados en su totalidad, pero se sabe que fueron motivos de fuerza mayor.

Recientemente se lanzó un nuevo tráiler que nos prepara para el escenario que nos dejó la serie, veremos una posible conclusión en el conflicto entre el titán parlante, los desertores de las tropas de reconocimiento y nuestros protagonistas, quienes se recuperan poco a poco de un sinnúmero de pérdidas y conspiraciones.

¿Qué esperas de esta nueva temporada?

