Director Hayao Miyazaki odia ‘El señor de los Anillos’, ‘Indiana Jones’ y las películas de Hollywood

En una entrevista realizada hace unos años, el legendario director de películas animadas japonesas, Hayao Miyazaki, se manifestó duramente en contra del enfoque que tiene Hollywood en relación con las películas de guerra y la violencia.

El medio Kotaku notó que dichas manifestaciones comenzaron a tomar popularidad en medios japoneses y mostró pasajes del texto original en los que el talentoso director se manifestó acerca de dos películas, la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’ de Peter Jackson e Indiana Jones de Steven Speilberg.

“Si alguien es el enemigo, está bien matar a un sinfín de ellos. El Señor de los Anillos es así. Si es el enemigo, se aniquila sin separar civiles y soldados. Eso cae dentro del daño colateral. ¿Cuántas personas mueren en ataques en Afganistán? El Señor de los anillos es una película que no tiene problemas para hacer eso [no separar a los civiles de los enemigos, al parecer]. Si lees el trabajo original, lo entenderás, pero en realidad, los que fueron asesinados son los asiáticos y los africanos. Los que no lo saben, pero dicen que les encanta la fantasía son idiotas”.