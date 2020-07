Manga Plus ofrece cientos de mangas gratis y en español. | Fuente: Manga Plus

Manga Plus se ha convertido en una herramienta indispensable para los seguidores de series de mangas como Weekly Shonen Jump. El lugar de nacimiento de títulos como One Piece, The Promised Neverland, Kimetsu No Yaiba, My Hero Academia, Dragon Ball Super y muchos más.

Gracias a esta aplicación oficial y gratuita podemos leer el primer y el último capítulo de nuestras series favoritas de forma legal y responsable. Te explicamos cómo leer Dragon Ball Super gratis y en español desde tu dispositivo Android o iOS.

Antes de que existiera Manga Plus, los amantes del manganime tenían que conformarse con aplicaciones como Crunchyroll o el catálogo creciente de grandes como Kodansha o Shogakukan, pero los fanáticos no tenían una alternativa legal, cómoda, responsable y con traducción al español.

Manga Plus no cuenta con una publicidad intrusiva o que intervengan el proceso de lectura y te permite mantenerte actualizado en docenas de series desde tu dispositivo inteligente.

Solo debes descargártelo y crearte una cuenta gratis, dentro de Manga Plus tienes la posibilidad de guardar en favoritos tus mangas elegidos, así como guardar el idioma preferido para leer. Luego seleccionamos Dragon Ball Super que tiene una etiqueta de color rojo en la esquina del recuadro, y accedemos a su ficha.

Una vez dentro, verás que se encuentran habilitados 6 capítulos, los tres primeros te ayudarán a iniciarte en la serie y los tres últimos pertenecen a un sistema de rotación. Esto significa que cuando se estrena un capítulo nuevo se arma un nuevo bloque de tres. Por ejemplo, una vez que se estrene el capítulo 60 el 20 de agosto, pasará a formarse el bloque 61, 62 y 63.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

​