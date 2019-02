Ha pasado ya más de un mes desde el exitoso estreno de Dragon Ball Super: Broly en Perú, pero las noticias al respecto no paran. Los fanáticos de la franquicia de Akira Toriyama se quedaron más que satisfechos con esta producción y la convirtieron en una de las más taquilleras de la historia del cine local, colocándola en un podio superior a todas sus predecesoras.

Aunque ya a una fecha un poco lejana, el filme no deja de despertar la creatividad de los aficionados. Es por eso por lo que encontramos un video de un usuario llamado Matias en Twitter en el que combina la épica confrontación de Gokú y Broly con uno de los éxitos más recordados de la aclamada banda de rock Queen: “Don’t Stop Me Now”.

El asombroso y rítmico resultado lo podemos ver a continuación:

Queen es una banda británica que alcanzó la popularidad desde su conformación en 1970. La alineación inicial estuvo compuesta por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. Con grandes éxitos como "Bohemian Rhapsody", "Don't Stop Me Now" o "I Want to Break Free", Queen se convirtió en una de las principales agrupaciones de la historia del género del rock.

Dragon Ball Super: Broly, por su lado, nos narra la lucha entre Gokú y Vegeta contra Broly, un saiyayin que aparece misteriosamente en la tierra tras la destrucción del planeta Vegeta. Todo parece indicar que Broly es exiliado del planeta para ocultar el hecho de que hubo un bebé con un nivel de pelea superior al de Vegeta, lo que motivará la venganza de Broly hacia el príncipe saiyajin. Revisa nuestra crítica aquí.

¿Qué opinas de esta combinación?

