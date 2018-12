[Galería] Netflix se recarga de estrenos de anime este diciembre

“Netflix and chill” no volverá a ser lo mismo, pues una gran cantidad de series y películas anime llegarán a la plataforma de transmisión en línea. Al parecer, el enfoque se está alejando un poco de los productos marvelitas tras la cancelación de Daredevil y más hacia la animación japonesa. Tendremos serie totalmente nuevas como el seinen de luchas Baki o la cómica Back Street Girls: Gokudols. También regresan series como Neo Yokio (en donde participa Jaden Smith) y el anime de mechas Last Hope.

Por el lado de las películas, tenemos la emotiva película Wolf Children y Summer Wars, ambas del director Mamoru Hosoda. Por último, se cierra el año con el estreno de la película The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky, la cual acaba de ser estrenada en agosto en Japón.

Series

Neo Yokio: Pink Christmas (07/12/2018)

En compañía de su fiel mecamayordomo, Kaz Kaan se interesa por el amor, la moda y las fuerzas sobrenaturales que encuentra en la siniestra aristocracia de Neo Yokio.

En compañía de su fiel mecamayordomo, Kaz Kaan se interesa por el amor, la moda y las fuerzas sobrenaturales que encuentra en la siniestra aristocracia de Neo Yokio. Hero Mask (03/12/2018)

Tras una serie de muertes misteriosas, la fiscal de la Corona Sarah Sinclair y el agente James Blood descubren una conspiración vinculada a unas nuevas biomáscaras.

Tras una serie de muertes misteriosas, la fiscal de la Corona Sarah Sinclair y el agente James Blood descubren una conspiración vinculada a unas nuevas biomáscaras. Back Street Girls: Gokudols (12/12/2018)

Una metida de pata épica obliga a tres hermanos yakuza a alterar sus cuerpos, formar un grupo de música femenino y convertirse en ídolas del pop japonés.

Una metida de pata épica obliga a tres hermanos yakuza a alterar sus cuerpos, formar un grupo de música femenino y convertirse en ídolas del pop japonés. Baki (18/12/2018)

Mientras el campeón de artes marciales Baki Hanma se entrena para superar la leyenda del padre, cinco condenados a muerte descienden sobre Tokio para desafiarlo

Mientras el campeón de artes marciales Baki Hanma se entrena para superar la leyenda del padre, cinco condenados a muerte descienden sobre Tokio para desafiarlo Last Hope: Part 2 (21/12/2018)

Tras provocar la práctica extinción de la humanidad, el genial científico Leon Lau deberá combatir contra el desastre ecológico que provocó sin querer.

Tras provocar la práctica extinción de la humanidad, el genial científico Leon Lau deberá combatir contra el desastre ecológico que provocó sin querer. Sirius the Jaeger (21/12/2018)

En la Tokio imperial, un grupo de cazadores persigue en secreto a los vampiros que buscan el Arco de Sirio. Entre sus filas está Yuliy, un joven hombre lobo.

En la Tokio imperial, un grupo de cazadores persigue en secreto a los vampiros que buscan el Arco de Sirio. Entre sus filas está Yuliy, un joven hombre lobo. Hi Score Girl (24/12/2018)

Un fan de los juegos arcade bastante inepto para los estudios y el deporte conoce a su digna rival en su salón de maquinitas habitual: Akira.

Películas

Viaje a Agartha (1/12/2018)

Asuna emprende un viaje hasta Agartha para encontrar a su padre y a un joven misterioso que le salvó la vida. La aventura está plagada de peligros, ya que existen unas reglas que mantienen el equilibrio entre los mundos.

Asuna emprende un viaje hasta Agartha para encontrar a su padre y a un joven misterioso que le salvó la vida. La aventura está plagada de peligros, ya que existen unas reglas que mantienen el equilibrio entre los mundos. My Beautiful Girl Mari (5/12/2018)

Dos niños encuentran a una doncella de pelo blanco cuando el portal de un faro los lleva hasta otro mundo.

Dos niños encuentran a una doncella de pelo blanco cuando el portal de un faro los lleva hasta otro mundo. Origin: Spirits of the Past (07/12/2018)

En un mundo postapocalíptico, unos cientos de años en el futuro de nuestra civilización actual, el agua es un bien escaso y controlado por "El Bosque", que posee conciencia propia y unos seres denominados "Druidas" que lo habitan, defienden y hablan en su nombre

En un mundo postapocalíptico, unos cientos de años en el futuro de nuestra civilización actual, el agua es un bien escaso y controlado por "El Bosque", que posee conciencia propia y unos seres denominados "Druidas" que lo habitan, defienden y hablan en su nombre Summer Wars (19/12/2018)

Un joven genio de las matemáticas resuelve una compleja ecuación y sin querer libera a una inteligencia artificial de un mundo virtual, que destruirá la Tierra.

Un joven genio de las matemáticas resuelve una compleja ecuación y sin querer libera a una inteligencia artificial de un mundo virtual, que destruirá la Tierra. Wolf Children (21/12/2018)

Hana se casa con un hombre lobo y cría a sus dos hijos sola después de su muerte. Se trasladan a las afueras de la ciudad y los niños tienen aventuras en el bosque y en la escuela.

Hana se casa con un hombre lobo y cría a sus dos hijos sola después de su muerte. Se trasladan a las afueras de la ciudad y los niños tienen aventuras en el bosque y en la escuela. The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky (31/12/2018)

Estamos en un mundo donde existen las hadas, diosas y demonios. Los que salvaron el Reino de Leones que fue llevado al borde de la destrucción por las maniobras secretas de los Demonios fueron el legendario orden de los criminales y caballeros "Los Siete Pecados Mortales" y una princesa. Y ha pasado algún tiempo desde que se trajo la paz al Reino de Liones.

Estamos en un mundo donde existen las hadas, diosas y demonios. Los que salvaron el Reino de Leones que fue llevado al borde de la destrucción por las maniobras secretas de los Demonios fueron el legendario orden de los criminales y caballeros "Los Siete Pecados Mortales" y una princesa. Y ha pasado algún tiempo desde que se trajo la paz al Reino de Liones. Summer Days with Coo (14/12/2018)

Koichi encuentra un Kappa y le ayuda a adaptarse a la vida moderna en un ambiente nuevo.

Recordemos también que Netflix ha confirmado la producción de una serie en acción real del clásico Cowboy Bepop, así que por seguro sabemos que tendremos un 2019 lleno de anime.

