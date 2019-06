La relación entre Kaworu y Shinji era de las más especiales en el anime. | Fuente: Netflix

Neon Genesis Evangelion es, y será, uno de los animes más importantes de todo el tiempo. Su impacto es visible más de 20 años después de su estreno original y un ejemplo de ello es su actual lanzamiento en Netflix.

A pesar de la gran noticia de poder volver a ver la clásica serie en alta resolución, el nuevo doblaje de voz ha enojado a los nostálgicos aficionados.

Aunque se excuse en que se trata de darle mayor fidelidad a la obra respecto al idioma japonés, se han encontrado algunos diálogos anticlimáticos que distan mucho de la obra original.

El amor entre Kaworu y Shinji (Spoilers)

Kaworu era un jovencito (en realidad, un ángel) que llegó para pilotear el EVA Unidad 02. La obra original muestra a Shinji, el personaje principal, enamorado de Kaworu, convirtiéndolo en más que un ideal. Era un amor mutuo, correspondido.

En las primeras interacciones con el protagonista, Kaworu afirma que “parecían destinados a conocerse” y tras un diálogo emocional, confiesa a Shinji “que lo amaba”.

Sin embargo, Netflix, tanto en español e inglés, cambia el significado a un “Me agradas” o “Me caes bien”.

El diálogo en inglés y español. | Fuente: AnaJehiel

¿Sabes qué? Vi la versión en español y retiro lo dicho... pic.twitter.com/GgPUCY5ljO — GUCCIaratti (@SutikyFingas) 21 de junio de 2019

En la versión española, la censura llega a un nuevo nivel: evita la relación e incluye a Rei, personaje femenina, como el verdadero amor de Shinji.

Eh, @NetflixES, que cojones es esto? Que aparte de enterrar uno de los momentos LGTB más icónicos de la historia del anime, en el redoblaje dais a entender que a quien quería Shinji era a.. Rei??? pic.twitter.com/iLRlbwi23Y — Cygna Threadbare (@cygnathreadbare) 21 de junio de 2019

Evangelion pasó a la historia por las temáticas que utilizaba a pesar de la época. El amor entre Kaworu y Shinji es uno de los momentos más emblemáticos de toda la historia de la serie y su cambio ha sido mal recibido por los espectadores.

El épico ending "Fly me to the moon" también ha sido eliminado de la nueva versión.

