Las papas fritas son sin duda uno de los bocaditos o snacks más versátiles, económicos y comunes del mundo. Prácticamente no existe lugar alguno en el globo donde no podamos conseguir una bola o latas con hojuelas de papa y acompañar cualquier actividad que realicemos. SIn embargo, me puedo atrever a decir que la experiencia de las papitas en Japón es muy distinta a cualquier otra. En la tierra del sol naciente, existen muchos sabores inusuales en la inmensa oferta de papas fritas. Para complicar más el tema, muchos sabores solamente se pueden encontrar en determinadas temporadas o como ediciones limitadas. Acompáñenme en un recuento rápido de los sabores mas extraños que han estado disponibles de Japón, no solo en papitas sino en todo tipo de snacks. En la foto, papitas sabor a Pepsi.