FIL Lima 2025: Regina Alcover, Sara Abu Sabbah y más conductores del GRUPORPP presentan sus libros

El GRUPORPP estará presente en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL) que inicia este viernes 18 de julio hasta el 6 de agosto en el Parque de los Próceres, en Jesús María. Diversos profesionales y conductores que laboran en las radios —y programas— de esta casa emisora se presentarán para exponer al público su conocimiento en temas de salud, nutrición, y otras ramas de la literatura como la poesía y la ficción.

La primera en presentarse será Sara Abu Sabbah, actual conductora del programa Encendidos de RPP. La nutricionista presentará su libro Las maravillas de tu despensa donde explicará los valores nutritivos de 15 alimentos cotidianos. La presentación será este sábado 19 de julio, a partir de las 6:00 p.m., en el auditorio Francisco Izquierdo Ríos donde estará acompañada del médico neonatólogo Gustavo Rivara.

“Es una oportunidad para que la gente descubra en estos 15 alimentos el potencial que tienen. Lo que van a encontrar en el libro es una guía donde se les va a describir el alimento. El aguaje, por ejemplo, que no sabemos cómo se ve. Yo explico en algunos capítulos cómo este alimento ha estado desarrollándose con los locales de la zona”, sostuvo en diálogo con Encendidos el último jueves.

“Luego de eso, les explico cómo es el alimento y cuales esas propiedades nutricionales que tiene. Es decir, es rico en qué. Debemos saber qué hace y qué función tiene en tu cuerpo. Luego lo que dice la evidencia científica. A pesar de tener nutrientes, buen sabor y quedar rico en tu plato, saber qué hace este alimento para tu salud dentro de tu cuerpo”, explicó Abu Sabbah.

Es así como la conductora de Encendidos invitó al público a poder verla este sábado en la FIL Lima 2025. “Invito a todos a que puedan acompañarme en esta cita que tienen en la nutrición sobre todo con los alimentos nativos. Esta feria de libro será un momento para que la gente me pueda preguntar”, sostuvo.

Regina Alcover presentará su primer cuento para niños Sir Coco y la fiesta de la primavera



Regina Alcover debuta en la literatura infantil. La reconocida actriz y comunicadora peruana lanzará su libro para niños titulado Sir Coco y la fiesta de la primavera.

La actual conductora de radio Felicidad hará una presentación especial y firma de libros que se realizará el 28 de julio en la Feria del Libro, donde Regina compartirá las primeras aventuras del personaje de Sir Coco con todos los asistentes.

La historia invita a los más pequeños del hogar a conocer a Sir Coco, un carismático personaje llegado de un planeta lejano, que aterriza en la Tierra para vivir una celebración única, llena de amistad, colores y alegría.

El cuento cuenta con las ilustraciones de Aldana Ponce Benevenutto, que dan vida a este universo lleno de encanto y aprendizaje.

Por su parte, Regina Alcover espera con entusiasmo recibir a familias y lectores en el lanzamiento oficial, asegurando una experiencia literaria y visual para quienes buscan crecer y soñar junto a sus hijos.

El cuento Sir Coco y la fiesta de la primavera estará en preventa a partir de este viernes, 18 de julio, en el stand 148 de la FIL Lima.

Regina Alcover presentará su primer cuento para niños Sir Coco y la fiesta de la primavera.Fuente: Editorial Urano

Rosmery Valdez y Robert Miranda presentan su libro Nos pasa a todas

La periodista Rosmery Valdez presentará su libro Nos pasa a todas. La conductora de radio MegaMix lanzará esta obra contemporánea hecha con su voz y junto al escritor Robert Miranda en un evento que se realizará el 29 de julio, a las 6 de la tarde, en el auditorio Laura Riesco.

Ambos autores dialogarán sobre el proceso creativo del libro, la importancia de narrar estas realidades desde una perspectiva comprometida y el rol de la literatura como herramienta de transformación social.

El libro Nos pasa a todas es una publicación que aborda desde la ficción las vivencias cotidianas de muchas mujeres. La voz narrativa, potente y cercana, expone situaciones que —como sugiere el título— encierra a todos, principalmente a las mujeres.

Cabe resaltar que, como parte de las actividades de promoción del libro, la autora Rosmery Valdez participará en una firma de libros el miércoles 23 de julio, a las 6 de la tarde, en el stand 152, donde podrá encontrarse con personas que deseen conversar con ella.

El libro Nos pasa a todas estará a la venta durante toda la feria del libro en el stand 152 de la editorial Quimérica, donde los asistentes podrán adquirirlo y conocer más del catálogo de Gato Viejo Editorial.

Rosmery Valdez, conductora de MegaMix, presenta su libro Nos pasa a todas. | Fuente: Instagram (megamixperu)

José Luis Pérez-Albela presenta su libro 33 reglas de oro para una vida saludable

El médico José Luis Pérez-Albela presentará su nuevo libro titulado 33 reglas de oro para una vida saludable, una guía práctica y holística para alcanzar el bienestar integral. El actual conductor de radio Felicidad estará acompañado por Hugo Vidalegut para la presentación de su libro el lunes 28 de julio a las 6 de la tarde en el auditorio Blanca Varela

Con más de 30 años de experiencia en medicina natural, preventiva e integrativa, el doctor Pérez-Albela comparte sus conocimientos y sabiduría en este libro, que se convierte en un compañero esencial para cualquier persona que busque mejorar su calidad de vida.

La obra es una invitación a transformar la vida desde el interior, con conciencia y equilibrio. A través de consejos claros, accesibles y profundamente significativos, el doctor Pérez-Albela guía al lector hacia una salud verdaderamente integral, recordándonos que “vivir bien depende de nosotros mismos”.

33 reglas de oro para una vida saludable es una herramienta valiosa para cualquier persona que busque mejorar su bienestar, sin importar su edad o condición física. Con su lenguaje accesible y estructura clara, este libro es ideal para aquellos que desean mejorar su salud física y mental, fortalecer su sistema inmune, disfrutar de una relación de pareja feliz y cuidar a sus seres queridos.

El doctor Elmer Huerta presentará su libro Todo en orden

El reconocido oncólogo y asesor médico de RPP, Elmer Huerta, presentará su publicación Todo en orden. A diferencia de un libro convencional, el especialista lo describe como un "cuaderno de trabajo" que invita a las personas a reflexionar y dejar por escrito sus deseos y asuntos importantes antes de partir.

En entrevista con Ampliación de Noticias, el conductor de Espacio Vital en RPP explicó que su libro contiene secciones para que el lector anote aspectos que van desde cómo desea ser recordado y enterrado, hasta información práctica sobre números de cuentas bancarias, claves digitales, e incluso cartas personales dirigidas a sus seres queridos.

"No hay cosa más dolorosa que cuando la persona se va y no ha dejado las cosas en orden. No solamente no se van a encontrar los papeles importantes, sino que, no se ha hecho ni siquiera un testamento de bienes, la familia se va a sacar los ojos por lo poco o mucho que puede haber dejado esta persona", advirtió.

Este nuevo libro complementa su anterior publicación, El buen morir, pues —según dijo— es parte de un esfuerzo por promover una cultura de mayor apertura y preparación ante la muerte.

La presentación de Todo en orden será este domingo 20 de julio a las 5 de la tarde en la FIL Lima 2025. El evento tendrá lugar en la Sala Blanca Varela y contará con la participación del conductor Carlos Galdós, quien acompañará al médico en este conversatorio.

El doctor Elmer Huerta presenta su libro Todo en orden en la FIL 2025.Fuente: RPP

Anthony Choy presentará su libro de poesía Pureza del fuego

Finalmente, el doctor Anthony Choy presentará su libro de poesía Pureza del fuego, una obra que revela su sensibilidad artística y conexión profunda con la escritura desde temprana edad. El conductor de Viaje a otra dimensión de RPP presentará su obra este sábado 19 de julio como parte de las actividades en la FIL Lima 2025.

“Es una faceta que es desconocida. Desde muy joven he escrito poesía”, señaló Choy en el programa Ampliación de Noticias.

El libro, de corte romántico y con toques eróticos, encuentra su inspiración en Rossana, una joven que marcó profundamente la vida del autor. “Pureza del fuego es un poema que explora los sentidos. Siempre he pensado que todo artista se conecta con algo más allá, con las musas que vienen de otra dimensión. Es como un trance donde se captan ideas de belleza, verdad, justicia”, afirmó el también abogado de profesión.

La publicación cuenta con el respaldo de Editorial Pandemonio, que ha trabajado cuidadosamente en esta edición. La presentación contará con la participación del doctor Ricardo Gonzales Vigil, uno de los críticos literarios más influyentes del país, y de Giovanna Pollarolo, reconocida poetisa y guionista de emblemáticas películas peruanas como La boca del lobo y Pantaleón y las visitadoras.

