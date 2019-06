‘My Hero Academia’ lanza tráiler de su temporada 4 y anuncia su regreso para el 12 de octubre [Video]

All Might está oficialmente retirado y nuevos talentos se abren paso. Togata Mirio, miembro de los tres grandes de la UA finalmente tomará una participación más relevante y Deku se enfrentará nuevamente a los miembros de la “Liga de Villanos”: ¡la próxima temporada de My Hero Academia promete mucho! A continuación, te dejamos su más reciente tráiler:

Junto con estas imágenes, se ha revelado que la próxima temporada se estrenará el 12 de octubre del 2019, apreciamos que la animación del estudio Bones no ha disminuido ni un poco. Podrás ver la nueva temporada en Crunchyroll el mismo día de su lanzamiento en Japón.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.