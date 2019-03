¡Plus Ultra! Deku regresará a la pantalla grande muy pronto. | Fuente: Bones

La franquicia de ‘My Hero Academia’ ha resultado ser extremadamente prolífica, pues su primera película fue un rotundo éxito en recaudaciones. Esto ha generado que TOHO Animation y el estudio de animación Bones vuelquen totalmente su atención en seguir aprovechando la marca mientras aún es saludable.

Así es como mediante un especio publicitario de la revista japonesa Shonen Jump, se anuncia que la historia de Deku y All Might recibirá una segunda adaptación cinematográfica que llegará en la próxima temporada de invierno en Japón.

La película se estrenará en la temporada de invierno en Japón. | Fuente: Shonen Jump

La primera película basada en el manga de Kohei Hirokoshi, ‘My Hero Academia: Two Heroes’, narró una historia completamente original acerca de los comienzos de All Might como superhéroe en los Estados Unidos. ¿Se seguirá explorando el origen del héroe más grande o nos sorprenderán con una historia basada en el manga del popular ‘Naruto verde’?

