Ignacio, un pequeño de siete años fue captado en la esquina de una panadería en una comuna de Valparaíso, Chile, vendiendo dibujos de Dragon Ball hechos por él mismo. Las redes sociales indicaron que los padres de Ignacio se encuentran sin trabajo y son incapaces de costear la lista escolar, el pequeño indica que desea apoyarlos por cualquier medio posible y lo ha encontrado mediante su arte.

Ignacio es un fanático de Dragon Ball. | Fuente: 24Horas.cl Tvn

La usuaria de Twitter @Caroangelica3 tomó una foto de Ignacio y la publicó en las redes sociales, donde buscó generar una reflexión sobre la difícil situación del niño y el país. Lo que no se esperaba era que la historia de Ignacio se volvería viral y llamaría una gran cantidad de personas deseosas de apoyarlo a él y a sus ganas de estudiar.

El tuit original de Carolina indica lo siguiente:

“Dedico este tuit a este pequeño que sentado afuera de la panadería vende sus dibujos para comprar sus útiles escolares. Chiquito mío te pido perdón por el país que te estamos heredando me mataste espero que mi grano de arena te sirva”.

Por su parte, la página Vission TV Radio ha compartido también la imagen, lo cual ha logrado que muchas personas manifiesten su deseo de apoyar a Ignacio e inclusive una ONG desea apadrinar al pequeño y correr con todos los gastos para su periodo escolar.

Sin embargo, esta historia tomó otro rumbo tras las declaraciones de la mamá Ignacio.

Patricia Álvarez, madre del menor, habló con el medio TVN Red Valparaíso y aclaró la situación para todos. "Mi hijo no necesita nada, pero si alguien quiere darle algo, puede ser un atril para que afirme las hojas y pueda seguir pintando (…) él tiene todos sus útiles comprados desde enero". Indicó que las intenciones de su hijo no fueron malas, ya que el deseaba tener un muñeco de Gokú original, pero sus padre le indicaron que no les alcanzaba el dinero, por lo que Ignacio decidió apoyar a sus padre vendiendo sus dibujos de Dragon Ball.