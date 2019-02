“Te Lo Resumo Así Nomás” es un canal de Youtube creado por Jorge Pinarelo, un argentino aficionado a las serie y películas que ha logrado amasar una gran cantidad de seguidores en dicha plataforma gracias a sus divertidos resúmenes de películas y series, las cuales son narradas con un estilo único con chistes recurrentes y “memes” locales. “Don Jorge”, apodo con el cual es conocido el autor, realizó recientemente el esperado resumen de la película Dragon Ball Super: Broly y ha causado revuelo en internet.

“Don Jorge” crea un paralelismo entre la narración del origen de Broly y el final de la raza Saiyajin y la serie “How I met your mother”, usa el tradicional recurso de acompañar escenas las escenas en las cuales los personajes reúnen poder gritando con el tema “Why can’t we be Friends” de War y compara la dificultad de adaptación de Broly a la civilización con una serie sitcom de los 90.

Dragon Ball Super conectará posteriormente con Dragon Ball Super: Broly, la última película de la franquicia que es todo un éxito de taquilla en el mundo. La producción nos narra la lucha entre Gokú y Vegeta contra Broly, un saiyayin que aparece misteriosamente en la tierra tras la destrucción del planeta Vegeta. Todo parece indicar que Broly es exiliado del planeta para ocultar el hecho de que hubo un bebé con un nivel de pelea superior al de Vegeta, lo que motivará la venganza de Broly hacia el príncipe saiyajin. Revisa nuestra crítica aquí.

