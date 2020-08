Mario Castañeda revela que fue la voz de un personaje malvado en Caballeros del Zodiaco. | Fuente: Instagram

Mario Castañeda es el actor de doblaje con la voz más reconocida en latinoamerica, ha dado vida a Gokú, Jim Carrey, Bruce Banner de Avengers, Ross Geller de Friends y muchos personajes más. Pero hay un personaje oculto en Caballeros del Zodiaco para la cual Castañeda prestó su voz.

En una entrevista con FayerWayer, el actor de dobale expresó su contento cuando supo que iba a ser la voz de este personaje, ya que Castañeda siempre hace el doblaje de personajes buenos y deseaba con ansias interpretar a un personaje malvado.

"Es un personaje secundario, pero para mi fue muy importante. Hubo una época en mi vida en la que no grababa ningún villano. A mi no me daban malvados, me daban puros buenos por mi voz. Yo los veía pasar a los villanos y decía: 'Oh ¿no habrá uno para mi?", dijo Castañeda.

El personaje es un villano, más concretamente Kanon, uno de los gemelos de Géminis. Castañeda especifica que "no es uno de los cinco caballeros de bronce, es uno de los caballeros dorados, con muchísimo poder".

Mario comenta cómo fue que obtuvo la oportunidad de interpretar a Kanon dónde Jesús Barrero tuvo mucho que ver. Barrero era el encargado de dirigir los Caballeros del Zodiaco y era la voz de Saint Seya. Cuando se dieron cuenta que en un siguiente capítulo aparece un voz desconocida y en el guión no especificaban a quien pertenecía. "Aparecía en el libreto 'voz de hombre', entonces no sabías si era un personaje importante. O si era recurrente, si entraba y se moría o si iba a cambiar la historia".

Es ahí cuando se elige poner a Mario Castañeda para que de voz al poderoso caballero dorado y uno de los más poderosos en el mundo del anime.



