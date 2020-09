Imagen oficial de la cuarta temporada del anime. | Fuente: Estudio MAPPA

No hay duda de que Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) es una de las series que queridas y esperadas por los fanáticos del anime de los últimos años. Con el miedo de que la COVID-19 retrase su temporada final, dos importantes servicios de streaming han confirmado que llegará a todo el mundo este 2020.

Tanto Crunchyroll y Funimation han confirmado este martes que la serie estrenará la Temporada 4 este mismo año con capítulos lanzados de manera simultánea con Japón y el resto del mundo.

Funimation tendrá los últimos episodios de la serie disponibles en streaming en México, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Irlanda y Reino Unido. Crunchyroll, por su parte, lanzará la temporada final para toda Latinoamérica.

Actualmente, los fanáticos todavía están esperando saber con exactitud cuándo se lanzará la cuarta temporada. El nuevo estudio MAPPA de Attack on Titan no ha dicho una palabra sobre su lanzamiento. El creador del manga ha prometido que la resolución del anime nos hará llorar.

