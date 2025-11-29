Últimas Noticias
Declaran Patrimonio Cultural cuatro ejemplares de obras de Vargas Llosa que forma parte de la Biblioteca Nacional

Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, falleció el 13 de abril de 2025 a los 89 años.
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, falleció el 13 de abril de 2025 a los 89 años. | Fuente: Europa Press
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Los ejemplares pertenecieron a colecciones de destacados intelectuales peruanos y presentan características materiales únicas.

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a cuatro unidades bibliográficas publicadas entre 1973 y 2000, pertenecientes a la producción literaria Mario Vargas Llosa y resguardadas por la Biblioteca Nacional del Perú (BNP). La Resolución Viceministerial N.° 000294-2025-VMPCIC/MC fue emitida tras la propuesta presentada por la propia BNP y los informes técnicos que sustentan la relevancia de los ejemplares.

La declaratoria se llevó a cabo en el marco de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que considera como bienes culturales a los documentos bibliográficos de especial valor histórico, artístico o literario.

Obras seleccionadas y su valor bibliográfico

La propuesta de la Biblioteca Nacional incluye cuatro ejemplares de las diferentes etapas literarias de Mario Vargas Llosa: Pantaleón y las visitadoras (1973), La tía Julia y el escribidor (1977), La guerra del fin del mundo (1981) y La fiesta del Chivo (2000).

Las ediciones pertenecieron a colecciones privadas de destacados intelectuales peruanos como Aurelio Miró Quesada y Franklin Pease, cuyos sellos, firmas o anotaciones otorgaron un valor añadido a los libros.

En el caso de La fiesta del Chivo, se exhibe en su portada un sello en tinta azul con la inscripción "Obsequio del editor", correspondiente al Grupo Editorial Santillana.

"Los ejemplares constituyen primeras ediciones publicadas por reconocidas editoriales internacionales, tales como la editorial Seix Barral y del sello editorial Alfaguara. Asimismo, las obras presentan ilustraciones artísticas, lo que otorga mayor relevancia a la edición", indica el documento.

Importancia literaria y temática

Los informes de la Biblioteca Nacional indican que estas publicaciones forman parte esencial del aporte de Mario Vargas Llosa a la literatura peruana y latinoamericana. La selección también explora temáticas que van desde el humor y la autoficción hasta el análisis histórico y político de América Latina.

Pantaleón y las visitadoras es valorada por su estructura narrativa y uso de la ironía. La tía Julia y el escribidor introduce elementos autoficcionales y un estilo que combina realidad y ficción. La guerra del fin del mundo aborda el conflicto de Canudos en Brasil, mientras que La fiesta del Chivo examina el régimen de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana.

Los estudios literarios señalan que estas obras incorporan múltiples voces, temporalidades y técnicas, características que son ejemplos de la llamada "novela total".

Mario Vargas Llosa

