Álvaro Vargas Llosa solicita el título de Marqués de su padre Mario Vargas Llosa otorgado en España

Álvaro Vargas Llosa inició la solicitud formal para la sucesión del título de Marqués otorgado a su padre en España. Así lo dio a conocer el Boletín Oficial del Estado (BOE) en uno de los anuncios oficiales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del país europeo en un documento emitido el último viernes 21 de noviembre.

El primogénito del fallecido premio Nobel de Literatura pidió de manera formal el título nobiliario que le otorgó el rey Juan Carlos I a su padre luego de que este obtuviera el máximo galardón en letras otorgado por la Academia Sueca en Estocolmo el 7 de octubre de 2010 convirtiéndose en el primer escritor peruano nacionalizado español en ganar la distinción.

Cabe resaltar el Marquesado de Vargas Llosa fue creado el 3 de febrero de 2011. Fue el propio rey Juan Carlos I quien condecoró a Mario Vargas Llosa por “la extraordinaria contribución, apreciada universalmente, a la Literatura y a nuestra lengua”.

Ahora, Álvaro, el mayor de los tres hijos del novelista con Patricia Llosa, buscará ser reconocido como el segundo marqués siguiendo el trámite correspondiente en la ley española e iniciando el proceso establecido luego del fallecimiento de Mario Vargas Llosa el último 13 de abril en su casa de Barranco, en Lima, a los 89 años.

De acuerdo con el anuncio, la sucesión de Marqués de Vargas Llosa fue solicitada por Álvaro Vargas Llosa.

En ese sentido, la respuesta, según reveló el BOE, se dará conocer “en un plazo de 30 días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título”.